Découverte d’un médicament contre les moustiques

L’ivermectine, un médicament permettant de traiter l’onchocercose (cécité des rivières), serait aussi efficace pour tuer les moustiques qui s’en prennent aux êtres humains, ont rapporté hier des médias. Un groupe international de médecins kényans, américains et britanniques a découvert que la consommation d'ivermectine, un médicament permettant de traiter l'onchocercose, ainsi que les parasitoses, entraîne la mort des moustiques, a indiqué la revue Tech Times. Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont eu recours à 140 bénévoles kényans souffrant du paludisme. Pendant trois jours, les bénévoles ont été invités à prendre entre 600 et 300 milligrammes d'ivermectine. Par la suite, leur sang était proposé à des moustiques. Cette expérience a permis de constater que même avec une faible dose de ce médicament, le sang reste toxique pour ces parasites pendant 28 jours. Ainsi, 97% de moustiques ayant goûté à ce sang sont morts au cours des deux semaines suivantes. Les scientifiques notent néanmoins quelques effets secondaires, et font part de leur espoir que ce médicament puisse être efficace dans la lutte contre le paludisme.