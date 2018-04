Le vestimentaire, une affaire de goût

Les goûts et les couleurs se «discutent». Les temps ont changé et ne s’arrêtent plus de se métamorphoser, avec un impact certain et irréversible sur notre aspect vestimentaire, notre allure même. On ne s’habille pas comme on veut, mais comme le veulent tendances et ère du temps.

En fait, la «guerre» des styles, des marques et des designs ne laissent plus indifférents, de nos jours, les jeunes qui ne ratent plus aucune nouvelle sortie des créateurs et des stylistes. Le monde est un petit village et il n’y a pas meilleur exemple pour confirmer cette réalité que ces pièces vestimentaires conçues ailleurs et qui ont fini par s’imposer, tous les jours que Dieu fait. S’habiller, ce n’est pas seulement une affaire de goût ou de penchant. C’est beaucoup plus que cela. C’est une question en rapport surtout avec les dernières «trouvailles», pas seulement chez-nous, mais aussi, ailleurs. Circuler dans nos villes donne une petite idée sur la portée de le mode, devenue aujourd’hui, un phénomène social, voire un must auquel on ne peut résister. Les jeunes, à vrai dire, ne cessent de manifester leur faible pour ces découpes et formes merveilleuses et parfois excentriques qui sont rentrées dans nos mœurs. Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes prennent le train de la mode, en suivant le mouvement quitte à sortir carrément du «communément» connu, chez-nous. Les raisons de ce choix très souvent ne sont pas forcément liées à des goûts, encore moins, à des convictions. Amine, lycéen interrogé sur ses penchants vestimentaires, dira qu’il adore être tendance. «Je veille à soigner mon look et je choisis minutieusement les vêtements que je dois porter pour cela je suis prêt à sacrifier mes vacances et travailler pour me permettre d’être au top», soulignera-il, avant de poursuivre que les grandes marques ne le laissent guère indifférent.

Thalia, étudiante en finances et comptabilité, estime aussi que la mode est universelle et qu’elle appartient à tout le monde. «Je fais très attention à mon aspect vestimentaire que je choisis avec précision pour ne pas avoir l’air bizarroïde», précisera-t-elle.

Quant aux parents, ils ont une autre version de celle de leurs enfants. En tout cas, une mère de famille, dira que les enfants s’expriment tout simplement à travers leur tenue. Pour cette dernière, chaque génération a son style vestimentaire. «Même un enfant en bas âge impose de nos jours ce qu’il va mettre», relèvera-t-elle. Pour cette mère de famille, les parents cèdent bon gré, mal gré, aux caprices de leur progéniture. C’est un fait, le monde de la mode fascine jeunes et moins jeunes contribuant du coup au déclin pur et simple de l’habit traditionnel qui a jusque-là fait ressortir notre authenticité algérienne.

Samia D.