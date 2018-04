Production industrielle du secteur public : hausse en 2017

La production industrielle du secteur public a enregistré une croissance de 2,6%, au 4e trimestre 2017, situant la variation moyenne annuelle à 2,3% en 2017 par rapport à 2016, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques. Cette hausse a été tirée essentiellement par les secteurs, respectivement, des matériaux de construction, des industries des bois et papier, et des industries agroalimentaires. La production dans le secteur de l'énergie (électricité, hydrocarbures... ) a augmenté de 4,5% au dernier trimestre 2017, situant la variation moyenne annuelle à 7,1% sur l'ensemble de l'année 2017 par rapport à l'année précédente. Il est, cependant, constaté, que la production du pétrole brut et du gaz naturel a baissé de 5,6%, au 4e trimestre 2017, tandis que sur l’année 2017, cette production a connu une croissance négative de 0,7%. En revanche, une croissance appréciable a été réalisée dans le raffinage de pétrole brut au quatrième trimestre, avec une hausse de 4,6%. Mais sur l’année 2017, le raffinage de pétrole brut a enregistré une croissance moyenne négative de -2%. Quant à l'activité de liquéfaction du gaz naturel, elle s’est caractérisée par des croissances appréciables, et ce à partir du deuxième trimestre 2017, situant la hausse au quatrième trimestre de 3,2%, et une croissance moyenne annuelle positive également de 3,2% en 2017 par rapport à 2016. Pour les autres secteurs, la plus forte croissance de la production industrielle du secteur public a été enregistrée dans les matériaux de construction avec 10,2% durant le quatrième trimestre 2017, situant la variation moyenne à 5,5% en 2017. Cette tendance est particulièrement perceptible au niveau des liants hydrauliques (+14,6%) et de l’industrie du verre (+12%) au 4ème trimestre. Les industries des bois et papier ont aussi observé un redressement appréciable de 8% au dernier trimestre 2017, situant la hausse moyenne annuelle à 11,8% par rapport à 2016. L’activité de l’industrie de l’ameublement a largement influé sur ce résultat en enregistrant une hausse de près de 62%, tandis que la transformation du papier a également enregistré une hausse de 13,6%, au 4e trimestre 2017. Quant aux industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE), elles ont marqué un relèvement appréciable de leur production au quatrième trimestre 2017, avec un taux de 6,2%. Plusieurs activités ont contribué à ce résultat, notamment la fabrication de biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (+2%), au quatrième trimestre. Mais, sur l'année 2017, la variation annuelle moyenne de la production dans les ISMMEE a chuté de 6,3%. Pour les industries agro-alimentaires, la production a grimpé de 4,8% au quatrième trimestre 2017, situant la variation moyenne annuelle à 7% par rapport à 2016. Cette tendance est perceptible au niveau de l’activité de travail de grains qui a affiché une performance de 14,1% et une hausse de 13% pour l’activité de la fabrication des produits alimentaires pour animaux, au quatrième trimestre de 2017. (APS)