Exportation de ciment vers la Gambie : LafargeHolcim-Algérie effectue sa 3e opération

LafargeHolcim Algérie a effectué sa troisième opération d'exportation de ciment gris à partir du port d'Arzew vers le port de Banjul, en Gambie. «Cette troisième opération représente une commande totale de 30.000 tonnes de ciment gris en vrac de notre cimenterie Lafarge d’Oggaz», a indiqué le groupe. Dans un communique dont une copie nous a été transmise, il a souligné que «cette opération de l’exportation constitue un signal fort de leur engagement au développement économique et social du pays, et à la diversification des revenus extérieurs hors hydrocarbures».

S’agissant des témoignages des clients concernant la qualité du ciment algérien, la même source a fait savoir que ces derniers ont exprimé leur totale satisfaction sur la qualité du support commercial et logistique de LafargeHolcim.

«Le ciment algérien a toute sa place sur le marché du ciment au niveau de l’Afrique de l'Ouest», estime le groupe. À ce titre, à l’occasion d’une rencontre avec la presse tenue récemment, le directeur des affaires publiques, Serge Dubois, avait déclaré que d’ici 2020, le volume des exportations devait atteindre «les cinq millions de tonnes».

Mais à condition, insiste-t-il, de renforcer les investissements et la mobilisation de tout le monde (les pouvoirs publics et les opérateurs économiques). Il a fait savoir que dans le contexte actuel, le seul marché où l’Algérie peut exporter, c’est l’Afrique de l’Ouest, avec une demande avoisinant les 15 millions de tonnes. «Si l’on arrive, précise-t-il à exporter les cinq millions de tonnes, l’Algérie sera, sans nul doute, un champion en Méditerranée en termes d’exportation de ciment.» Il y a lieu de rappeler que le nombre total actuel des cimenteries du pays (publiques et privées) est de dix-sept, d’une capacité globale de 25 millions de tonnes. La demande nationale était de 26 millions de tonnes en 2016. En 2020, les capacités de la production vont probablement augmenter à 40,6 millions de tonnes.

20 millions de tonnes pour le groupe public GICA, 11,1 millions de tonnes pour LafargeHolcim Algérie et 9,5 millions de tonnes pour les opérateurs privés.

Makhlouf Ait Ziane