Djamel Benbelkacem, vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, à propos de la finance islamique : « La réglementation en phase d’adaptation »

Le financement non conventionnel, la convertibilité du dinar, le marché informel de la devise, la finance islamique, l’endettement extérieur et d’autres points ont été abordés par le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie, lors de son passage dans l’émission «L’invité de l’Économie», diffusée dans la soirée de dimanche dernier par Ennahar tv.

Une intervention qui a permis d’apporter des éléments d’éclairage par rapport à des thèmes d’actualité sur la place financière nationale. De prime abord, M. Djamel Benbelkacem est intervenu sur la question du financement non conventionnel, pour rappeler que le dispositif, qui est encadré dans la loi sur la monnaie et le crédit (art 45-bis), vise trois objectifs, à savoir le financement du déficit du Trésor, de la dette interne et du FNI. «On a ajouté deux sous-comptes dans un souci de transparence, pour ressortir le montant et les titres», dit-il. Plus explicite, il indique que sur les 2.100 milliards de dinars mobilisés, sous ce chapitre, 570 Mds sont destinés au financement du déficit du Trésor, qui a dépensé, en 2017, plus qu’il n’avait fait entrer de recettes, le reste étant des rachats de dettes. Et de préciser que «ce ne sont pas des opérations récurrentes», et que, dorénavant, nous financerons exclusivement le déficit du Trésor». Aussi, l’essentiel du financement non conventionnel concernera l’exercice 2018, le déficit budgétaire étant censé reculer en 2019 et 2020, «d’une manière substantielle, avec une prévision de rééquilibrage budgétaire en 2021 ou 2022». Le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie précise toutefois que «si les prix du pétrole reprennent, nous arrêterons le financement non conventionnel, car la fiscalité pétrolière va augmenter, donc forcément les recettes budgétaires de l’État vont également augmenter, ce qui suppose un impact positif sur le déficit». À propos de l’endettement extérieur, sujet qui alimente les débats de l’actualité, l’intervenant confirme que même si «l’Algérie est capable d’aller vers cette option, car on a encore 97 milliards de dollars de réserves de changes et des garanties pour le faire, cette option n’est pas d’actualité». Sur un autre registre, et en ce qui concerne la baisse des liquidités bancaires, il explique, d’abord, que les surliquidités, qui avaient atteint 2.700 milliards de dinars en 2015, étaient dues au fait que «la balance des paiements était excédentaire, parce que nos exportations étaient de très loin supérieures à nos importations». Mais, «depuis 2015, et au cours de 2016 et de 2017, la tendance s’est inversée, marquant un déficit dans la balance des paiements, car les importations dépassaient les exportations». «Ce n’est pas grave», pour autant, d’autant plus que «dans toute situation normale, le rôle de la Banque centrale consiste à assurer le refinancement des banques, et c’est ce qu’a fait la Banque d’Algérie», dit l’invité de l’émission. Concernant la finance islamique, le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie a fait savoir que «les banques conventionnelles sont libres d’innover et de proposer des produits islamiques».

Aussi, sans donner plus de précisions, il a affirmé que la Banque centrale «est en train d’étudier les dossiers, pour donner les autorisations». Et d’ajouter que «trois ou quatre produits islamiques sont à l’étude». Rappelant que la Banque centrale est régie par une réglementation universelle, l’invité fait savoir que «l’aspect lié à la finance islamique va être pris en charge». Dans ce sens, «on est en train de travailler pour compléter notre réglementation, car il faut séparer les activités bancaires», dit-il.



« Le taux de change du dinar, son appréciation ou sa dépréciation sont déterminés en fonction des performances économiques. »



À propos des réserves de changes, qui ont atteint 97 milliards de dollars au 31 décembre 2017, il précise que «tant que nos importations dépasseront nos exportations, nos réserves de changes vont forcément baisser» encore. Mais il faut retenir, a-t-il souligné, que «la politique du gouvernement a prévu d’engager des réformes structurelles qui permettront de dynamiser la croissance économique et de rétablir les équilibres de la balance des paiements et du budget de l’État».

Le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie rassure : «Nous avons une stratégie dans la gestion de ces réserves qui consiste à sécuriser leurs placements et à garantir la disponibilité de liquidités.» Les placements, indique M. Benbelkacem, «se font dans les Trésors de pays performants».

Les intérêts générés par ces placements sont estimés entre un milliard à deux milliards de dollars par an, a-t-il révélé. Sur la convertibilité du dinar, il explique que «la convertibilité d’une monnaie ne se décrète pas», et qu’elle «est tributaire des performances économiques, et des niveaux des exportations, alors que dans notre cas, 95% de nos exportations sont des hydrocarbures».

Aussi, «pour qu’une monnaie soit une devise ou convertible, il faut qu’elle soit demandée, et elle l’est quand le pays exporte beaucoup».

Par conséquent, «le taux de change du dinar, son appréciation ou sa dépréciation sont déterminés en fonction des performances économiques». Dans le même contexte, il affirme que l’existence du marché parallèle de la devise est due au fait «que les opérations financières ne sont pas permises». En fait, «pour importer, il n’y a pas de problème, mais, pour certaines opérations, il faut une autorisation préalable de la Banque centrale.

Donc, il y a un contrôle des changes». Le marché existe aussi, «car, dans tout marché, il y a l’offre et la demande. L’offre de devise sur le marché provient des comptes devises de nos pensionnés et retraités algériens qui on travaillé à l’étranger, sachant que les transferts se chiffrent autour de 2 milliards de dollars, alors que la demande émane de l’évasion fiscale».

Le vice-gouverneur de la Banque d’Algérie considère que «pour lutter contre ce marché parallèle, il faut d’abord combattre l’évasion fiscale».

D. Akila