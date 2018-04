M. Yousfi à Bordj Bou-Arréridj : Encourager l’industrie automobile

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, qui a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a salué le statut pionnier de cette wilaya en matière d'industrie, rappelant au passage qu’elle était connue pour l'électronique. Elle est aussi connue pour les matériaux de construction, ainsi que pour l'agro-alimentaire.

Ses produits dans ce domaine sont d'une grande qualité, a noté le ministre, qui s’est rendu dans plusieurs unités des secteurs public et privé. Pour les premières, il a rappelé l’appui conséquent de l’État pour les assainir et les mettre sur rails, et demandé à leurs responsables de faire preuve d’initiative et de redoubler d’efforts pour assurer une adéquation avec les besoins du marché et une amélioration des indicateurs de gestion.

Au niveau des unités privées, M. Yousfi a souligné les efforts consentis pour appuyer l’investissement, précisant que toutes les actions doivent s’orienter vers la construction d’une économie forte.

M. Yousfi s’est même dit optimiste pour la dynamique de l’industrie, soulignant l’apport des nouvelles zones industrielles au nombre de 50, comme il l’a noté pour le développement de l’investissement dans notre pays. «Nous avons des projets importants qui sont en cours de réalisation», a déclaré le ministre, qui a affirmé que les problèmes qui se posent au secteur sont pris en charge par ses services, relevant le rôle important des walis pour assister les investisseurs. Le ministre, qui a évoqué le dossier de la fabrication des véhicules en Algérie, a précisé que le gouvernement, doit d'un côté, encourager cette industrie, et, de l'autre, protéger les citoyens et les consommateurs. Il a insisté sur la transparence qui doit caractériser les prix. «C'est pour cela que nous étudions la situation graduellement», a-t-il précisé. Il a souligné par ailleurs le rôle prépondérant de la sous-traitance. Sans cette dernière, une industrie automobile n'a pas de sens», a-t-il dit. «Nous devons arriver à la fabrication des composants des véhicules», a ajouté le ministre. Notons que la wilaya de Bordj Bou-Arréridj compte deux zones industrielles, dont une nouvelle et dix zones d’activités réparties à travers plusieurs communes.

La première zone, qui a ouvert en 1976, compte 6 unités publiques et 82 privées. Les zones d’activités qui comprennent 840 lots ont accueilli 614 projets. 5 ont été créés récemment dans d’autres communes pour abriter les nouveaux investissements.

F. D.