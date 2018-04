Redéploiement de Sonatrach : Consolider la position d’acteur énergétique

Du nouveau dans le processus de réorganisation de la Sonatrach en vue d’un redéploiement dynamique de cette compagnie qui ambitionne d’optimiser sa gestion et de consolider sa position d’acteur énergétique au service du développement du pays. De source fiable de la direction générale de la compagnie des hydrocarbures, on apprend en effet que le Boston Consulting Group (BCG), une société américaine qui a été chargée par Sonatrach d’établir un diagnostic détaillé sur l’ensemble de ses filiales, est sur le point de remettre ses travaux. Il s’agit d’un travail d’étude approfondie qui a été confiée, il y a près d’une année, à ce groupe US de renommée internationale, en prévision de la mise en place d’un nouveau plan d’organisation et de fonctionnement de Sonatrach.

Les conclusions de cette étude constituent, indique-t-on, une première étape définissant la nouvelle vision de Sonatrach, et qui sera, par la suite, confortée par la mise en œuvre de la stratégie SH 20-30. Cette dernière a été élaborée en vue de fixer l’objectif à assigner au groupe pétrolier à l’horizon 2030. «Qu’allons-nous devenir et comment devrait-on y parvenir ?» C’est à cette question, à maintes fois formulée par le PDG M. Abdelmoumen Ould-Kaddour, durant, notamment, ses multiples visites d’inspection, que le bureau d’études va répondre.

La nouvelle stratégie en voie de parachèvement devra apporter les réponses adaptées et des solutions optimales aux problèmes d’ordre organisationnel. Des problèmes qui ne devraient en aucun cas perdurer davantage. Ils ont d’ailleurs été évoqués à plusieurs reprises par M Ould-Kaddour. C’était, notamment le cas, lors du séminaire-brainstorming organisé en octobre dernier à Alger, où le même responsable a souligné l’absence d’une stratégie à long terme au sein de Sonatrach, ce qu’il a d’ailleurs qualifié de «problème fondamental». Idem pour ce qui est de l’absence d’un système efficient d’information et de communication qu’il a eu à déplorer dans beaucoup de ses déclarations à la presse. M. Ould-Kaddour avait aussi relevé le manque de coordination au sein de la Sonatrach. «J’ai constaté, depuis ma nomination à la tête de Sonatrach, qu’il y a trop de divisions au sein du groupe. Cette situation doit changer pour la bonne marche de l’entreprise», avait-il soutenu, au terme d’une de ses visites effectuées à Hassi Messaoud. Par la même occasion, il s’est dit déterminé à moderniser Sonatrach à même d’en faire un groupe capable de s’imposer sur la scène internationale, notamment en matière de partenariat avec les autres compagnies pétrolières et gazières. Pour ce faire, une réorganisation «assez intelligente» de la compagnie nationale semble nécessaire, et ce dans le but de mieux répondre aux besoins du pays. Dans cette optique, la nouvelle stratégie SH 20 -30 vise non seulement à mieux valoriser la communication interne au sein de l’entreprise, mais aussi à consacrer son redéploiement sur tous les fronts. Autrement dit, en sus de l’intensification des activités de l’exploration et de la production, la nouvelle stratégie compte mettre en place un programme ambitieux, notamment dans le domaine de la pétrochimie.



Une mue dans un contexte de sérénité



À noter que le recours à cette nouvelle stratégie organisationnelle intervient dans un contexte où la groupe Sonatrach est parvenu à régler plus d’une dizaine de litiges, soit 80%, avec ses partenaires parmi les autres groupes pétroliers. Un contexte également marqué par un retour manifeste des différentes compagnies internationales qui ont émis le souhait de prendre part à la nouvelle dynamique engagée par Sonatrach en matière d’investissements tous azimuts.

Pour ce qui est du groupe américain BCG, qui a été donc chargé d’établir un état des lieux de l’ensemble des filiales de Sonatrach, cette société de conseil de gestion dispose de bureaux à travers le monde et réunit en son sein des experts les plus aguerris, très souvent sollicités par des organisations leaders pour la mise en place de stratégies portant sur la création de valeur et la transformation et l’innovation. Nul doute que les conclusions de ce groupe, obéissant à la logique de mieux défraichir le terrain pour l’application de la stratégie SH 20-30, auront à influer, notamment, sur l’état actuel de la filialisation de la compagnie des hydrocarbures. «Il n’est pas exclu en effet que certaines filiales disparaissent et cèdent les places qui seront créées dans le cadre de la nouvelle organisation», nous confie notre source. Une telle option a déjà été évoquée par le PDG, M. Ould-Kaddour, qui a déjà qualifié d’excessif le nombre de filiales de Sonatrach. Cependant, et pour voir plus clair, il y a lieu d’attendre que le contenus, du moins les axes de la stratégie SH 20-30, soient rendus publics.

Karim Aoudia