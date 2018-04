Développement des zones frontalières : Des emplois durables pour les jeunes

La stratégie de l’emploi ciblant les 26 communes frontalières relevant des wilayas d’El-Tarf, d’El-Oued, de Souk Ahras et de Tébessa vise «la création d’emplois durables pour les jeunes de ces régions en lien direct avec leurs besoins et leurs potentiels, a indiqué, hier à El-Tarf, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali. S’exprimant au cours d’une rencontre régionale, tenue au siège de l’APW (Assemblée populaire de wilaya), le ministre a précisé que la stratégie œuvre à encourager les jeunes à créer des micro-entreprises valorisant les potentialités existantes dans ces régions frontalières. Cette démarche, a indiqué M. Zemali, œuvre à renforcer le développement dans la bande frontalière, conformément aux orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre «d’une vision globale fondée sur l’équilibre régional et la justice en matière de développement local». Le ministre a, dans ce contexte, indiqué que cette stratégie est basée sur la mise en place d’un dispositif spécial destiné à identifier les besoins du marché de l’emploi en fonction des potentialités et en mettant à contribution le dispositif d’emploi DAIP, notamment pour le service public, et l’élaboration d’une carte territoriale des investissements dans la région frontalière. Mourad Zemali a rappelé, à ce titre, la convention, signée récemment entre son ministère et le secteur des forêts, destinée à faciliter la création d’emplois en rapport avec le secteur. Dans un point de presse, le ministre, en réponse à une question relative à l’exercice du droit syndical, a rappelé que conformément à la loi 14-90 datée du 2 juin 1990 relative à l’exercice du droit syndical, la date butoir pour l’évaluation des représentativités est arrêtée au 31 mars de chaque année, et que, dépassé le délai, «ces syndicats peuvent poursuivre leurs activités, mais n’ont pas le droit aux pourparlers lors des conflits syndicaux». Le ministre a procédé à l’inauguration du siège de l’ANEM, dans la commune de Ben M’Hidi, qui a fait l’objet d’un réaménagement, avant de visiter une unité de fabrication et réparation navale à Houaichiya, relevant de la commune du Lac des Oiseaux, et une micro-entreprise/ANSEJ, spécialisée dans la fabrication industrielle de produits manufacturés en béton au niveau de la ZAC (zone d’activités et de commerce) de Matroha. Accompagné des autorités locales, M. Zemali a, en outre, inspecté les travaux de réhabilitation de l’unité de l’ONAAPH, sise à El-Kala, qui a une production annuelle de près 2.000 prothèses, notamment pour les insuffisances musculaires et cérébrales (IMC). Le ministre a instruit les responsables a accélérer le rythme des travaux, lancés en 2014, et qui accusent d’importants retards. (APS)