Salon international du numérique : Innovation et digitalisation

« Innovation & Digitalisation», tel est le thème de la 27e édition du Salon international du numérique, de la communication, de l’informatique, de la bureautique et des télécoms (SICOM), qui a ouvert ses portes, hier, au Salon des expositions des Pins-Maritimes (Safex). L’évènement, qui prend fin, ce vendredi 6 avril, s’annonce sous le sceau d’une manifestation d’envergure, regroupant les professionnels du secteur du numérique et des technologies de l’information.

Cette année, l’appellation du Salon a connu un léger changement à travers l’ajout de la mention de «numérique». À l’évidence, le but est de replacer cette manifestation au diapason de l’évolution technologique. Relever le défi du numérique constitue en effet ce nouveau challenge que s’assignent aussi bien les institutions administratives, que les entités économiques, en particulier celles spécialisées dans le domaine des services.

Le SICOM aspire en effet à apporter sa contribution à l’effort national de production d’une économie numérique émergente. Sur un autre volet, et à l’instar des précédentes éditions, le SICOM-2018 obéit à la logique de faire de celui-ci un carrefour de professionnels «au service de la politique nationale des technologies de l’information et de la communication», affirme d’entrée le commissaire général du Salon, Idir Hocine, lors de sa rencontre avec la presse. De son avis, l’événement constitue «assurément une belle vitrine pour mettre en lumière les réalisations, soulever les préoccupations et préciser les orientations stratégiques». En effet, «l’organisation des différentes éditions de ce Salon a toujours servi de plate-forme professionnelle», a-t-il appuyé. «C’est aussi un espace d’idées innovatrices et le lieu de riches débats entre les différents participants du secteur des TIC, où l’on peut exposer les nouveautés du secteur», a-t-il assuré.

Dédié aux professionnels du secteur des TIC, de la bureautique et, bien sûr, au grand public, le SICOM est considéré, depuis plusieurs années déjà, comme étant le carrefour des professionnels des TIC et le rendez-vous par excellence en la matière. Pour cette 27e édition, on compte 40 entreprises, entre nationales, dont quinze nouveaux exposants (60% des entreprises algériennes participantes représentent les marques internationales), et étrangères, sur une superficie de 6.000 m2, au niveau des pavillons U et E. La tenue du SICOM-2018 permettra en outre de rapprocher les fournisseurs du secteur des TIC des pouvoirs publics, pour avoir une idée sur le fonctionnement de la chaîne de ce domaine technologique.

Pour plus d’impact, les organisateurs ont élargi l’appel à participation à toutes les entreprises intervenant dans le digital et l’économie numérique. Cependant, selon les organisateurs, la réalité est là, l’impact de la crise économique, ainsi que «les nouvelles mesures relatives à l’importation des produits destinés à la revente et les nouvelles taxes grevant les produits des TIC, entre autres, ont fait que le secteur connaît pratiquement un certain ralentissement durant ce premier trimestre de l’année».

L’impact a été immédiat sur le ressenti du Salon, en ce sens que plusieurs entreprises engagées se sont désistées, faute de visibilité dans la suite de leur activité. Selon le commissaire du Salon, «les quelques producteurs nationaux, faute de produits ou parce qu’ils ne sont pas encore productifs, ont préféré ajourner leur participation». Présentant son expérience dans la digitalisation, Ooredoo a pris part à ce 27e SICOM, à travers un stand d’exposition où des Conseillers-clients répondent aux questions des visiteurs professionnels et du grand public, en leur proposant les différentes offres et solutions d’Ooredoo. Sur place, des démonstrations sont effectuées sur la Sahla box, la nouvelle solution 4G d’Ooredoo proposant de nombreux avantages Voix et Internet aux clients, particuliers et entreprises. Le SICOM, dédié aux professionnels, aux ateliers, au cyber-emploi et aux start-up, ainsi que d’un espace vente, selon ses concepteurs, illustre la chaîne complète de valeur ajoutée pour les activités informatiques de la création, de la distribution, du traitement du stockage de données à l’analyse d’informations, de la sécurité des données et de nouveaux modèles d’affaires basés sur les idées pionnières qui permettent de conquérir le marché.

Mohamed Mendaci