Investissements hors hydrocarbures : L'Espagne au 4e rang en termes de nombre de projets

Concernant les investissements déclarés auprès de l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI), il est relevé que 65 projets d’investissements impliquant des promoteurs espagnols ont été enregistrés auprès de cette agence sur les 15 dernières années pour un montant de l’ordre de 170 milliards de DA devant générer 5.665 postes d’emplois directs. Sur ces 65 projets déclarés, 47 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 72% en termes de nombre de projets pour un montant de près de 150 milliards de DA et générant 1.744 emplois directs, selon les chiffres de l'ANDI. Parmi les pays étrangers ayant investi en Algérie, l’Espagne se classe au 4e rang en termes de nombre de projets, au 7e rang en volume financier et en 5e position en nombre d’emplois. Concernant les investissements en provenance des pays européens, l’Espagne se classe au 3e rang en termes de nombre de projets, de volume financier et de nombre d’emplois après la France et la Turquie.

Selon l'ANDI, les principales caractéristiques des investissements espagnols en Algérie est que leur répartition sectorielle fait ressortir l’industrie en pole position, soit 82% en nombre des projets souscrits, 99% en montant et 88% en nombre d’emplois. Sur l’ensemble des investissements espagnols souscrits durant la période 2012-2017, le secteur industriel a concentré 53 projets d'un montant global de 167,3 milliards de DA et générant 4.970 postes d’emplois, dont 37 projets ont été réalisés pour un montant de 148 milliards de DA.

Ces investissements industriels déclarés à l'ANDI ont concerné les filières eau et énergie (120 milliards de DA), chimie, caoutchouc et plastique (17 milliards de DA), sidérurgie, métallique, mécanique et électrique (16,8 milliards de DA), agroalimentaire (8 milliards de DA), industries du bois, liège papier et imprimerie (3,2 milliards de DA), matériaux de construction, céramique et verre (2,2 milliards de DA), mines et carrières (134 millions de DA) et industries textiles, bonneterie et confection (96 millions de DA).

Le secteur industriel est suivi de l'agriculture, des services, du BTPH et de transport.

Concernant les relations commerciales, l'Espagne s'est classée, en 2017, comme 3e client de l’Algérie avec un montant de 4,1 milliards de dollars d'exportations algériennes, et 5e fournisseur avec 3,1 milliards de dollars d'importations algériennes. Sur les deux premiers mois de l'année 2018, l'Espagne est devenue le premier client de l'Algérie, un rang qui avait été occupé par l'Italie durant plusieurs années. (APS)