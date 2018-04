Le Président du Gouvernement d’Espagne aujourd’hui à Alger : Des relations économiques en quête d’élan

Le Président du Gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy Brey, effectuera, aujourd’hui et demain, une visite en Algérie, à l'invitation, du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour prendre part à la 7e session de la Réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau, a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre. Un forum d'affaires algéro-espagnol se tiendra également, à Alger, en marge de cette réunion intergouvernementale de Haut niveau, ajoute le communiqué.

La 7e réunion de haut niveau devra consolider davantage une relation qualifiée de «privilégiée», entre l’Algérie et l’Espagne. En effet, les relations bilatérales, aux plans politique et économique, n’ont eu de cesse d’enregistrer, au cours des dernières années, «des avancées substantielles», comme cela avait été souligné par le Président Bouteflika, dans un message de félicitations au président du gouvernement du Royaume d'Espagne, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le Président de la République s’était également réjoui du « niveau appréciable et (de) la maturité atteints par (la) coopération économique et commerciale» entre l’Algérie et l’Espagne, ce qui permet, avait indiqué le chef de l’Etat, «d'entrevoir des perspectives d'avenir prometteuses» pour les relations. C’est dire que leur renforcement, qui devrait intervenir à la faveur de cette visite officielle, n’est pas pour surprendre. Signe qui ne trompe pas, Mariano Rajoy Brey conduira une importante délégation composée d’une centaine d’hommes d’affaires.

Ce renforcement est donc dans la logique des choses et répond à la volonté politique des dirigeants des deux pays, réitérée à chaque occasion depuis la signature en 2002 du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération.

«Je serai, enchanté de pouvoir poursuivre avec vous, au cours de la prochaine réunion bilatérale de haut niveau prévue à Alger, notre dialogue de haut niveau et notre concertation sur la promotion continue des relations algéro-espagnoles», avait du reste affirmé le Président de la République. Gageons donc qu’à la faveur de la tenue de la 7e réunion de haut niveau, cette volonté politique sera consacrée. Le forum d’affaires que présideront M. Yousfi, ministre de l’Industrie et des Mines, et côté espagnol Mme Maria Luisa Poncela, secrétaire d’Etat au Commerce, et les réunions sectorielles bilatérales qui concernent 8 secteurs permettront sans nul doute de booster les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Des responsables représentant de grands groupes, tels que Airbus, Fertiberia, Gas Natural, Repsol, Seat, devraient faire partie de la délégation selon une source proche du ministère des Affaires étrangères citée par Algérie patriotique. Cette septième réunion devrait permettre ainsi aux deux communautés d’affaires d’étudier les opportunités de partenariat qui existent de part et d’autre de la Méditerranée. «Nous croyons avoir beaucoup de matière pour nourrir notre relation privilégiée», avait-on déjà indiqué côté algérien lors d’une précédente visite du chef de la diplomatie espagnole. De son côté l'ambassadeur espagnol à Alger a récemment réaffirmé la détermination de son pays à développer la structure d'investissement en Algérie, notamment après la visite attendue du Premier ministre espagnol rappelant que «le volume des échanges commerciaux est estimé à 10 milliards de dollars en 2017. En fait, l’Espagne et l’Algérie ont toujours souligné l’importance du potentiel des relations économiques entre les deux pays, en raison de la proximité géographique et la complémentarité de leurs économies.

Ceci a permis, rappelle l’APS, à l’Espagne de se classer en 2017 comme 3e client et 4e fournisseur de l’Algérie. La 6e réunion de haut niveau tenue en juillet 2015 à Madrid avait été couronnée par la signature de dix accords de coopération. La densification des échanges a permis, entre autres, la multiplication des liaisons aériennes et maritimes enregistrées au cours des dernières années entre les deux pays, ce qui est considéré de part et d’autre comme une opportunité supplémentaire de rapprochement et de revitalisation de leurs économies respectives afin de promouvoir l’investissement et la création d’emplois a-t-on également noté. Les accords qui seront signés à l’occasion de cette réunion seront ainsi un jalon de plus sur la voie de la recherche de cette relation privilégiée à laquelle les responsables politiques des deux pays œuvrent. L’Espagne, a-t-on indiqué auprès du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, considère l’Algérie comme un pays voisin, ami et un partenaire stratégique du point de vue politique et économique. Et pour cause, l’Espagne qui fait partie du pourtour méditerranéen fait face aux mêmes défis que ceux que les autorités algériennes tendent à relever. Des défis en lien avec la lutte sécurité, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la migration illégale et les réseaux de trafics de drogue. C’est pourquoi du reste, en décembre 2016, les deux pays ont décidé d'élargir leurs consultations politiques régulières par un dialogue stratégique sur ces volets.

Sur le plan politique la 7e réunion devrait aussi souligner la convergence des positions d’Alger et de Madrid sur nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun. La situation au Sahel, la crise libyenne, la question du Sahara occidental et les relations euro-méditerranéennes devraient être évoquées également lors de l’entretien entre le Premier ministre Ahmed Ouyahia et M. Rajoy.

La conférence de presse qu’ils animeront conjointement donnera ainsi la pleine étendue des relations entre les deux pays.

Nadia Kerraz

Relations économiques

En quête d'un nouvel élan

Les relations économiques entre l'Algérie et l’Espagne enregistrent, depuis ces dernières années, une dynamique appréciable à travers des partenariats multisectoriels et un renforcement des échanges commerciaux, mais qui appellent à connaître un nouvel élan.

A la faveur de la visite qu'effectue le Président du Gouvernement du Royaume d'Espagne, Mariano Rajoy Brey, les deux pays auront à identifier les voies et moyens permettant de développer davantage leur coopération économique. Dans le domaine de l’énergie, les deux pays ont réussi, plus d’une fois, à mettre sur pied plusieurs projets de grande envergure et signer des contrats devant ancrer davantage leur coopération dans ce secteur. Parmi les dernières réalisations ayant marqué ce partenariat énergétique figure le Groupement gazier de Timimoun (GTIM) à Hassi Barouda (wilaya d'Adrar) inauguré récemment pour la production de gaz et de condensats. Cette réalisation est le fruit d’un partenariat entre Sonatrach (51%), l’espagnole Cepsa (11,25%) et la française Total (37,75%). S’ajoute le complexe gazier Reggane Nord qui est une association entre Sonatrach et ses partenaires Repsol (Espagne), RWE-DEA (Allemagne) et Edison (Italie), inauguré en décembre 2017. Cet investissement figure parmi les premiers projets gaziers développés dans le sud-ouest du pays.

La coopération énergétique entre l’Algérie et l’Espagne a été également marquée par la signature de plusieurs contrats tels celui de l'exploitation du champ pétrolifère de Rhoude el Krouf dans le bassin de Berkine (Ouargla), signé en janvier dernier entre Sonatrach, l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et le groupe espagnol Cepsa. Aussi, Sonatrach et Cepsa sont en train de réfléchir sur un investissement dans le domaine de l’énergie solaire. Plus encore, le groupe Sonatrach et la compagnie pétrolière espagnole Repsol avaient signé en juin dernier un accord global visant à consolider leur partenariat existant, afin de permettre aux deux compagnies de fructifier leur partenariat à travers la poursuite de l'exploitation conjointe et le règlement à l'amiable des différends existants entre elles.

Outre l'énergie, les deux pays ont vu leur coopération s’intensifier dans le secteur financier à travers la signature d'une convention portant sur la conversion d’une partie de la dette algérienne, détenue par l’Espagne, en investissements agricoles dans la filière oléicole.