M. Ouyahia reçoit le ministre roumain des Affaires étrangères : Renforcer la coopération

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier, à Alger, le ministre des Affaires étrangères de la Roumanie, M. Teodor Melescanu, qui effectue une visite officielle en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée

en présence de M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, ajoute la même source. Le chef de la diplomatie roumaine a entamé samedi une visite officielle de deux jours, en Algérie, à l’invitation de M. Messahel.

A l'issue des entretiens qui l'ont réunis dimanche avec M. Messahel, le ministre roumain a affirmé que l'Algérie représente pour son pays «un des plus importants partenaires économiques» et qu'à ce titre les deux pays ont décidé de créer un groupe de travail chargé d'élaborer «une feuille de route» en vue d'explorer les voies et moyens pour renforcer la coopération bilatérale, indiquant que la possibilité de convoquer «le plus vite possible» la commission mixte dans le domaine économique a été également discutée dans ce cadre. À cette occasion également, l'Algérie et la Roumanie ont signé un programme de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour assurer notamment un transfert de technologie et un échange d'expériences. Le ministre roumain s'est également entretenu avec M. Mourad Medelci, président du Conseil constitutionnel, sur l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur développement, notamment entre le Conseil et la Cour constitutionnelle de Roumanie.



Création de mécanismes de dialogue politique



Le président de l'APN, Said Bouhadja, a aussi passé en revue avec le ministre roumain les relations algéro-roumaines dans divers domaines. Les deux parties ont mis l'accent sur «la nécessité de redynamiser les relations bilatérales et les renforcer dans divers domaines, au mieux des intérêts des deux pays, à travers la promotion de la coopération, d'autant que les relations historiques qui lient les deux pays motiveront l'intégration et l'action commune», indique un communiqué de l'APN. À cette occasion, le Président de l'APN a rappelé que la mise en place du groupe d'amitié algéro-roumain effectuée récemment «permettra à ces membres ainsi qu'aux membres des deux comités des affaires étrangères au sein du Conseil des deux pays d'échanger les visites de manière à échanger les expériences et à prendre connaissance sur les mécanismes de travail au sein des deux instances». Lors de cette rencontre, «M. Bouhadja a rappelé les principes de la politique extérieure algérienne basée sur le respect de la souveraineté des pays et l'adoption de solutions adéquates mettant fin aux conflits», passant en revue, dans cette optique, «les efforts déployés par l'Algérie afin d'aider les antagonistes au Mali et en Lybie à parvenir à une réconciliation nationale, et par la suite rétablir la paix et la stabilité dans ces deux pays». De son côté, le ministre roumain a salué les relations «exceptionnelles» entre les deux pays, soulignant que la Roumanie «cherche plus que jamais à renforcer les relations bilatérales avec l'Algérie dans divers domaines à travers la création de mécanismes de dialogue politique et des échanges commerciaux». Il a indiqué dans ce sillage que l'action interparlementaire entre les deux pays «contribuera à davantage de communication et de convergence de vues sur les affaires qui intéressent les deux pays». L'audience s'est déroulée en présence du président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'APN, Abdelhamid Si Afif.



Ouverture sur les réformes étrangères des systèmes de formation professionnelle



Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, et le recteur de l'université d'agronomie et de médecine vétérinaire de Bucarest, président du Conseil roumain des recteurs d'universités, Radu Cimpeanu, ont évoqué hier à Alger les voies et les méthodes de développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la formation professionnelle. Dans une déclaration à la presse à l'issue d'un entretien avec M. Mebarki, le responsable roumain a souligné l'importance d'identifier les voies et les méthodes de développement des échanges entre les deux pays en matière de formation professionnelle dans le cadre du programme de coopération, signé dimanche à Alger en marge de la visite du ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Melescanu.

Pour sa part, M. Mebarki a déclaré que l'ouverture sur les expériences étrangères réussies en matière de réforme des systèmes de formation professionnelle, en relation avec les besoins du marché de l'emploi, est une «démarche constante» de son secteur, ajoutant que l’«amorce d'un programme d'échange et de partenariat avec la Roumanie «s'inscrit dans cette approche». «Ce qui est attendu de ce partenariat, c'est un appui au renforcement du capital humain du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dans sa mission d'accompagnement de la dynamique du développement du secteur productif industriel, tel que préconisé dans le plan d'action du gouvernement», a précisé M. Mebarki. Le ministre a indiqué que la coopération entre les deux parties sera mise en œuvre à travers un appui roumain aux établissements de formation professionnelle, notamment par la formation des formateurs et le transfert de technologie, particulièrement dans le domaine de la maintenance automobile. D'autre part, le ministre a présenté, lors de cette rencontre, les caractéristiques du système éducatif algérien, dans ses missions et sa configuration, en mettant l'accent sur le programme de modernisation et de réforme du service public de la formation et de l'enseignement professionnels pour la période 2015-2019. De son côté, M. Cimpeanu a indiqué que l'apprentissage des métiers et le renforcement des compétences de la sphère productive, notamment des petites et moyennes entreprises, est un «facteur déterminant» pour la croissance économique. Le responsable roumain a salué «l'importance accordé par le gouvernement algérien aux domaines de la formation professionnelle et l'enseignement technique», estimant que la politique de la formation professionnelle en Algérie est «adaptée aux enjeux du développement». Dans le même contexte, M. Cimpeanu a réaffirmé la «disponibilité» de son pays à «partager son expérience et les bonnes pratiques en matière de réforme des systèmes de formation professionnelle et d'enseignement technique».



Une dizaine de conventions interuniversitaires



En outre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a reçu au siège de son département ministériel le recteur de l'université des sciences agricoles et médecine vétérinaire de Bucarest, président du Conseil national des recteurs des universités de Roumanie, Sorin Cîmpeaunu, a indiqué hier le ministère dans un communiqué. Lors de cet entretien, les deux parties «ont abordé de nombreuses questions relatives à la formation supérieure, de même que l’examen des voies et moyens susceptibles de consolider la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la recherche scientifique». M. Hadjar a indiqué qu'entre l'Algérie et la Roumanie, il «existe une dense coopération en matière d'enseignement supérieur entre les différentes universités des deux pays, puisqu'il y a plus d'une dizaine de conventions signées, notamment en matière d'échange d'enseignants, d'expériences et de projets de recherche», note la même source. «La Roumanie a octroyé une centaine de bourses d'études au profit des étudiants algériens qui veulent poursuivre leurs cursus de recherche et de formation dans les différentes filières au niveau des universités et centres de recherche roumain», a-t-il ajouté, soulignant que cette entrevue a été également une opportunité pour «examiner la possibilité de signer prochainement un accord-cadre qui permettra, par la suite, à nos universités de densifier leurs liens de coopération».

De son côté, M. Cîmpeaunu a indiqué que cette visite permettra de «consolider le partenariat qui existe déjà entre les universités roumaines et algériennes et de renforcer les liens en matière de formation supérieure et de recherche scientifique, d'échange d'experts et de mobilité estudiantine». (APS)