APN : Installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie - Afrique du sud

Après ceux de la République arabe sahraouie démocratique et plus récemment de la Palestine, un autre groupe parlementaire d’amitié voit le jour en 2018. Il s’agit du groupe Algérie-Afrique du sud que préside le député Houari Tigherssi. «Nos deux pays ont toujours entretenu des relations fortes et adopté les mêmes positions sur de nombreuses questions internationales. Et cette nouvelle tribune va sans doute contribuer à renforcer davantage les relations entre l’Algérie et l’Afrique du sud et à consolider la diplomatie parlementaire», a estimé, hier, le vice-président de l’Assemblé populaire nationale, chargé des affaires étrangères, lors de la cérémonie d’installation du groupe à laquelle a assisté l’ambassadeur sud-africain, Denis Thokozani Dlomo. Djamel Bouras s’est fait, à cette occasion, un plaisir de remonter le temps jusqu’à 1974 pour évoquer le geste fort, mais ô combien symbolique, du Président de la République, à l’époque ministre des Affaires étrangères, lorsqu’il avait écarté, au cours des travaux de l’Assemblée générale des Nations-Unies, le représentant de l’Apartheid pour la simple raison qu’il ne représentait pas la «nation arc-en-ciel». «C’est dire qu’entre les deux pays, l’amitié est tout sauf un vain mot. En 1961, et avant même de recouvrer notre indépendance, Nelson Mandela s’est entrainé aux rudiments de la guerre sous l’œil vigilant de nos glorieux chouhadas et valeureux moudjahidine de l’ALN, l’Armée nationale populaire», a-t-il ajouté en faisant remarquer que le leader sud-africain a choisi l’Algérie pour effectuer sa première visite après sa sortie de la prison, en 1990. Le vice-président de l’APN a rappelé les efforts entrepris par l’Algérie et l’Afrique du sud et leur influence dans la création du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et s’est félicité à ce propos au développement des relations entre les deux pays, traduit, selon lui, par de nombreuses visites de hauts responsables de deux pays.

«Cet état d’esprit s’est accompagné par une dynamique économique intéressante et ayant touché tous les domaines à travers la signature de plusieurs conventions et autres accords de partenariat et mémorandums d’entente de coopération. Je peux citer à ce sujet des secteurs comme l’énergie, le tourisme, la jeunesse et les sports ou encore le travail et la sécurité sociale», a-t-il expliqué, assurant au passage que l’installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Afrique du sud va maintenir, voir intensifier davantage cette dynamique. «En tant que députés, nous aspirons à multiplier les visites parlementaires et à coordonner les actions de nos parlements respectifs, notamment dans les causes communes et ce, lors des congrès parlementaires régionaux et internationaux», a affirmé Djamel Bouras qui assure que l’Assemblée nationale encourage ce genre d’initiatives.

SAM