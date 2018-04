Dans la lucarne : Les sang et or, la belle surprise

Nombreux chez nous, ces derniers temps, ceux qui ne cessent de dénigrer le football national. Ils se prennent tous, comme par enchantement, pour de vrais « cracks » de l’analyse et surtout des propensions et/ou projections sur l’avenir. Ils commenceront toujours à parler du futur et comment faire pour bien avancer, alors que dans leurs esprits tordus, ils mettent toujours la « charrue avant les bœufs». Ils sont comme cela et personne n’y peut rien. « Que celui qui n’a pas compris explique aux autres ». D’abord, ils n’acceptent pas la critique et surtout se croient être sortis de la « cuisse de Jupiter », comme dirait l’autre. Au fond, il ne s’agit que de discussions de gens qui ont du temps à perdre en déblatérant à longueur de journée sur tout et rien. Comme ils ne sont pas responsables, ils peuvent vous « démolir » toute une institution pour le simple plaisir de la détruire. Des

« destructeurs » qui deviennent avec le temps assez « nuisibles », même s’ils n’utilisent pas leur « marteau piqueur » et autres attirails qui feront frémir de peur n’importe quel audacieux. On ne cesse, en effet, de nous dire que notre football, au niveau de son élite, ne vaut rien. Et comme un mensonge répété peut être considéré comme vrai par celui-là même qui avait été derrière sa propagation, là, il faudra être très attentif et faire en sorte de leur trouver la parade qui peut faire comprendre au public que ce ne sont que des élucubrations de « salons ». En fait, notre football, au niveau des clubs mais aussi dans les petites catégories, est en train de sortir de l’ornière. On ne peut pas dire qu’on est arrivé, mais on est en train de mettre les jalons d’un développement généralisé d’une discipline qui tient la route en dépit de certaines imperfections. C'est-à-dire qu’on peut, à court terme, cueillir les fruits de notre labeur. L’équipe du NAHD était, il n’y a pas longtemps, à la croisée des chemins. Il lui est arrivé de jouer dans les divisions inférieures, faute de sponsors et d’un repreneur sérieux. Il est loin le temps de feu Slimane Offman, que dieu ait son âme, qui avait fait du NAHD un grand club avec Air Algérie comme sponsor majeur à l’époque des années 77 où les entreprises publiques avaient pris en main les clubs conformément à la réforme sportive de 1976. Cette équipe du NAHD avait traversé des moments très difficiles au point où elle était menacée de relégation pratiquement à chaque fin exercice. Depuis l’arrivée des frères Zemirli (Mahfoud et Bachir), la situation du club s’est nettement améliorée au point qu’il lui arrive aujourd’hui de damer le pion aux « grosses cylindrées » du pays, à l’instar du MCA, de l’USMA, du MCO ou du CRB. C'est-à-dire que le NAHD version 2017/2018 a du répondant au point où il est, de nos jours, respecté par ses adversaires. Ce n’est pas donné à n’importe qui pour aller à Bel Abbès battre l’équipe locale, concernée directement par la relégation. Cette équipe possède un bon groupe qui se bat avec ses moyens suivant les directives et schémas tactiques du coach, Bilal Dziri. C’est un enfant du club qui, avant de passer pendant plusieurs années à l’USMAlger. Il est revenu, pour ainsi dire, chez lui et les résultats sont là. L’équipe n’a pas perdu depuis déjà dix-sept matches. Ce qui constitue un record égalé par l’ancienne équipe du MAHD, en 1977. Elle aussi n’avait pas perdu pendant 17 matches. Comme la série est toujours en cours, on peut dire que le record pourrait être aisément battu par les sang et or qui ont agréablement réussi leur examen de passage. Ils sont passés par une phase difficile avant de se reprendre. Pour plus de probité, il faut dire que les débuts dans le présent exercice du NAHD ont été effectués par Neghiz, l’actuel entraîneur de la JSSaoura. Il avait fait un passage par l’Arabie saoudite avant de revenir au bercail. Cette équipe du NAHD, qui occupe actuellement la 4e place, pourrait améliorer encore plus son classement général, elle qui a déjà assuré, les « doigts dans le nez », son maintien. C’est une équipe très généreuse qui, sans avoir de grandes « stars », est en train de former un groupe pas facile à amadouer ou surprendre. Sacrés nahdistes !

Hamid Gharbi