CAN-2019 U20 (Qualification 1er tour aller) : Victoire de l’Algérie devant la Tunisie (3-1)

La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) s'est imposée devant son homologue tunisienne sur le score de 3-1, mi-temps (2-1) au stade 20-août-1955 (Alger), en match aller, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations-2019 (CAN-2019). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Adem Zorgane (12 s.pen), Zerrouki (40) et Hamici (52 csc) pour l'Algérie et Ben Remdane (41) pour la Tunisie. Le match retour se déroulera le 7 avril prochain à Tunis. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera au deuxième tour le Ghana en aller et retour en mai prochain. La phase finale de la CAN-2019 aura lieu au Niger.