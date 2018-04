6e étape : Bouira - Béjaïa (133 km) : Victoire du Tunisien Ali Nouisri

La 6e étape du Tour d’Algérie a été remportée par le Tunisien Ali Nouisri, de l’équipe du Bahreïn, qui a réussi une belle course. Il a vu ses efforts récompensés. Il a réalisé un temps de 3h23’01’’. La seconde place est revenue à Abderrahmane Mehdi Hamza, du GSP, et la 3e à l’autre cycliste de l’équipe bahreïnie, l’Espagnol Axel Costa Soria. Tous les deux avec un même temps de 3h23’43 ‘’. Abderrahmane Mansour à réussi à garder son maillot Jaune en franchissant la ligne d’arrivée avec le groupe d’Azzedine Laâgab. Les maillots Vert du meilleur sprinteur et Blanc du meilleur espoir sont demeurés la propriété de Yacine Hamza. Le maillot à Pois du meilleur grimpeur a été remporté par le Marocain Aziz Chaqri. Pour sa part, Azzedine Laâgab a été honoré en la circonstance par la FAC, du fait qu’il est un grand champion originaire de la wilaya de Béjaïa. Ce qui lui a vraiment fait plaisir. Il a reçu un trophée honorifique en présence de son père Azzedine, ancien cycliste.

À signaler que les autorités locales, avec les walis de Bouira et de Béjaïa, n’ont pas manqué, chacun dans sa ville, de venir à l’accueil des coureurs. Enfin, les paysages féeriques de Tikjda, de Bouira et de Béjaïa ont fasciné tout le monde.

M.-A. A.