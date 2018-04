Tour d’Algérie Cycliste-2018, Aujourd’hui : 7e et dernière étape Béjaïa - Tizi Ouzou (121 km) : Qui décrochera la palme finale ?

De nos envoyés spéciaux : Mohamed-Amine Azzouz Youcef Cheurfi

C’est aujourd’hui que se déroulera la 7e et dernière étape du Tour d’Algérie de cyclisme, avec l’étape Béjaïa-Tizi Ouzou qui s’annonce des plus passionnantes. En effet, après les six premières étapes qui se sont déroulées (Tamanrasset/circuit), (Tlemcen-Sidi Bel-Abbès), (Mascara-Ksar El-Boukhari), (Médéa-Bouira), (Bouira-Béjaïa), rien n’est encore tranché quant à celui qui sortira le grand vainqueur de cette 21e édition du Tour d’Algérie. Certes, des coureurs se sont distingués, lors des différentes étapes effectuées, tels les Abderrahmane Mansour (UFC Blida), trois fois maillots jaune (4e, 5e et 6e étape), Yacine Hamza (GSP), maillot vert et maillot blanc depuis l’entame du Tour, Youcef Reguigui (SOVAC), double vainqueur d’étape (5e et 6e), et autres, tels les Azzedine Laâgab, le Bulgare Radoslav Konstantinov (Martigues), l’Espagnol Gabriel Reguero Corral (VIB Bikes Bahreïn), l’expérimenté Italien david Rebellin (SOVAC), le Français Dimitri Chauvin (Martigues) et le Tunisien Maher Hasnaoui (équipe nationale de Tunisie). Seulement, ce qu’il faut savoir, c’est que l’étape Béjaïa-Tizi Ouzou sera décisive pour désigner le grand vainqueur du Tour d’Algérie-2018. Mis à part Youcef Reguigui, qui compte un important écart sur les autres coureurs cités plus haut, tous les autres peuvent aspirer terminer en haut du podium pour décrocher la palme finale. Actuel maillot jaune, Abderrahmane Mansour sera soumis à une rude concurrence. Il devra se montrer meilleur que les autres, pour ne pas céder sa place de leader du Tour au terme de la dernière étape. Il faut dire que le parcours choisi en la circonstance ne fera ressortir pour l’adjudication du maillot jaune du Tour qu’aux meilleurs cyclistes, qui seront en forme et qui seront capables de surmonter toutes les difficultés du parcours et qui sont nombreuses. À commencer par le premier Col de 2e catégorie menant à El-Kseur, d’une vingtaine de kilomètres, suivi d’un 2e Col direction Adekkar, en passant ensuite par Yakouren et Azzazga, avec deux points chauds (Sprints intermédiaires), le premier au centre d’Adekkar, le second à double voies vers Tizi Ouzou au kilomètre 96. Il y aura environ 30 km de course purement technique. Avec les différents Cols et montées, suivis de descentes, les connaisseurs prévoient de nombreuses cassures en cours de route du peloton de départ. Les plus tenaces, les plus intelligents sur le plan technico-tactique et les mieux en jambes sur le plan physique se disputeront le maillot jaune parmi les coureurs que nous avons cités. La victoire d’étape importera peu pour eux. Le travail stratégique entre coéquipiers par équipe sera sans nul doute payant au final. Au risque de nous répéter, la ferveur gagne, depuis la fin de l’étape d’hier, les coureurs, les différents staffs des clubs concernés par le sacre final et les amateurs de cyclisme qui suivent de très près cette 21e édition de la petite reine. Que nous réservera la 7e étape ? Rendez-vous aujourd’hui à la fin de la course.

M.-A. A.