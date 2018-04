Mondial-2026, M. Ould Ali : « nous soutenons la candidature du Maroc »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé, samedi à El-Bayadh, que la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de soutenir la candidature du Maroc pour accueillir la coupe du monde de football 2026, sera exécutée avec fierté.

Animant une conférence de presse au terme de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, M. Ould Ali a souligné que son département ministériel est engagé à accompagner cette décision souveraine. Par ailleurs, le ministre a expliqué que la relation du ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) avec la Fédération algérienne de football (FAF) et les autres fédérations sportives a trait à la coordination, l'accompagnement de développement et la promotion du sport algérien, pour permettre aux sportifs de réaliser de bons résultats dans différentes compétitions nationales et internationales. Sur un autre registre, il a souligné que les derniers changements opérés par le ministère, au niveau central et local, interviennent dans le cadre de la politique de l’Etat et du ministère de la Jeunesse et des Sports visant à impulser une dynamique au secteur et à évaluer la performance des responsables pour améliorer le sport en application des orientations du président de la République.

Le ministre a salué les efforts déployés sur le terrain par les responsables du secteur en collaboration avec les autorités locales, appelant à davantage d’effort et à soutenir les clubs sportifs. M. El Hadi Ould Ali a, au passage, affirmé la contribution de ces clubs à la promotion touristique au profit des régions du pays à travers l’échange sportif, assurant que son département ministériel poursuivra en permanence le soutien financier à ces clubs sportifs pour promouvoir le secteur et au mouvement de jeunes et de sport de proximité à travers les différentes wilayas du pays. Lors de sa visite dans la wilaya, le ministre a procédé dans la ville d’El Bayadh à la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation du stade des Six martyrs et inspecté les projets de réalisation d'une salle omnisports d’une capacité de 500 places et d'une autre spécialisée.

La réception de ces structures est attendue avant la fin de l’année en cours. Dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh (130 km au sud de la wilaya), il a inspecté le projet de réalisation d'une piscine semi-olympique qui sera réceptionnée avant la fin de l’année en cours et a posé la première pierre du projet d’une salle omnisports de 500 places.

Dans la commune de Boussemghoune (160 km au sud d’El Bayadh), M. Ould Ali s'est enquis du projet d’une piscine de proximité dont les travaux enregistrent un taux d'avancement dépassant les 95% et qui entrera en service dans les prochains jours. Enfin, à Chellala (140 km au sud de la wilaya), il a inauguré une piscine de proximité.