M. Zemali s’entretient avec l’ambassadeur vénézuélien : Développement des relations bilatérales

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, s'est entretenu, hier à Alger, avec l'ambassadeur du Venezuela à Alger, José Sojo Reyes, sur les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir, notamment dans les domaines du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, indique un communiqué du ministère.

Au terme de l'audience que lui a accordée M. Zemali, le diplomate vénézuélien a affirmé que la rencontre a été une occasion pour «examiner les relations bilatérales et les moyens de les développer, notamment dans les domaines du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale», ajoute le communiqué.

Ils ont également salué le bon niveau «des relations historiques et privilégiées qui lient l'Algérie et le Venezuela, et leur volonté de les consolider, à la lumière de la volonté exprimée par les dirigeants des deux pays», selon la même source. «L'accent a également été mis sur l'importance de consolider la concertation et la coopération entre les ministères du Travail de l'Algérie et du Venezuela concernant les thèmes et questions d'intérêt commun», conclut le document.(APS)