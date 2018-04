La HIISE organise 4 rencontres régionales en avril : Évaluation et méthodologie d’élaboration des rapports

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) organise, au mois d'avril, quatre rencontres régionales à Sidi Bel-Abbès, Sétif, Alger et à Biskra, portant sur des thèmes en rapport avec ses missions, et ce en prélude à une autre rencontre prévue en mai prochain, avec des responsables et représentants de partis politiques, a indiqué hier un communiqué de la même instance.

La première rencontre aura lieu, mercredi prochain à Sidi Bel-Abbès, suivie d'une autre dans la ville de Sétif, le 9 avril, puis une troisième à Alger, le 11 du même mois, et enfin une quatrième à Biskra, le 18. Ces rencontres traiteront dans leur ensemble de trois thèmes ayant trait à l'essence même des missions de la HIISE et porteront sur «L'évaluation du travail au moyen des outils de contrôle», «Les engagements des membres de la HIISE» et «La méthodologie inhérente à l'élaboration des rapports». Des magistrats et des compétences indépendantes, membres de la HIISE, développeront les thèmes retenus, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme pratique tracé par la présidence de l'Instance, et la concrétisation des stipulations de l'article 194 de la Constitution, à travers l'organisation de cycles de formation civique autour de la surveillance des élections et de l'élaboration des recours. L'objectif escompté de ces rassemblements scientifiques et juridiques est «la sensibilisation des membres de l'Instance à leur devoir national et professionnel, et les habiliter en vue d'être à la hauteur de la responsabilité qui leur incombe et la lourde confiance dont ils sont investis», outre «l'échange des idées et propositions en vue de parvenir à une vision unifiée, claire et pratique devant promouvoir le rôle de contrôle de la Haute instance, et de consacrer davantage de confiance et de satisfaction parmi le peuple», précise le communiqué.

Ces rencontres tendent également à «encourager les principaux partenaires de la HIISE, à leur tête le citoyen, les partenaires politiques, en sus des magistrats, de l'Administration et des divers médias à adhérer ensemble à la dynamique qui aboutira à la concrétisation de la stabilité politique et sociale», ajoute-t-on de même source. À cet effet, la HIISE, qui souhaite que le débat se déroule dans son cadre scientifique et juridique, aspire aboutir à «des résultats concrets et positifs, en prélude de la rencontre qui réunira, le 5 mai prochain à Alger, le président de la HIISE, Abdelwahab Derbal, avec les responsables et représentants des partis politiques», en vue de «promouvoir les moyens et méthodes de surveillance des élections». Pour la HIISE, la rencontre du 5 mai prochain sera «un pas qualitatif et efficace, et un jalon fort pour instaurer la confiance entre les différentes composantes de la société algérienne». L'instance souhaite, dans ce sens, que cette rencontre soit «une occasion pour la consécration du dialogue constructif et le traitement sérieux et positif de tout appel de coopération visant à servir l'intérêt général».

Dans ce cadre, la HIISE s'est dit convaincue que cette rencontre sera bénéfique pour tous, souhaitant qu'elle soit «un nouveau départ entre les deux parties, à travers une action commune visant à protéger la voix du citoyen», ce qui constitue, souligne l'instance, «l'essence même de notre démarche et de la mission constitutionnelle de la haute instance». (APS)