Pour définir le circuit réel du lait subventionné : De nouvelles mesures

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient d’annoncer un plan gouvernemental visant à faire face à la tension observée depuis plusieurs semaines sur le lait subventionné conditionné en sachets.

«Une feuille de route est établie au niveau du ministère du Commerce et distribuée au niveau de toutes les directions de wilaya pour être immédiatement appliquée», a révélé M. Abdelkader Bouazghi, assurant qu’«il y aura un suivi, une transparence et un contrôle de l’opération » et que ce contrôle doit se faire, à la fois, « au niveau de la production et de la distribution». Cette mesure tend, en fait, à «assurer le suivi de la traçabilité à travers toute la chaîne de production ; ce qui devrait donc contribuer fortement à freiner la perturbation de la disponibilité de ce produit de première nécessité ».

Clair, net et précis, le ministre affirme qu’il y a un problème de «spéculation» sur le lait en sachets. Il fera savoir aussi que «des enquêtes sont actuellement en cours pour identifier les opérateurs qui y sont impliqués» et avertit que «toute laiterie ne respectant pas les termes de l'accord conclu avec l’office, sera exclue, définitivement, du calendrier d’approvisionnement en poudre de lait».

Il est à souligner dans ce contexte qu’une réunion tenue récemment au siège du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en présence du ministre du secteur, M. Abdelkader Bouazghi et des représentants du ministère du Commerce et de l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL) s’est soldée par un accord sur l'introduction d’une «nouvelle clause» dans la convention liant l’Office aux propriétaires des laiteries, faisant «obligation à ces derniers de présenter un document détaillant les quantités produites et distribuées sur lequel figureront les cachés apposés par les distributeurs, dans le but de définir le circuit réel du lait subventionné».

Aussi, pour la traçabilité de l'activité des transformateurs, il a été convenu, lors de cette réunion, de «la mise en place de commissions mixtes comprenant des agents de l’ONIL et des ministères de l’Agriculture et du Commerce» dont l’objectif est de s'assurer de la véracité des informations fournies par les propriétaires des laiteries.

Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’application du décret exécutif publié récemment dans le Journal officiel qui réserve la distribution du lait subventionné exclusivement aux ménages.

Cette action des pouvoirs publics vise également à contenir les perturbations enregistrées depuis des mois sur le marché d’approvisionnement en sachet de lait subventionné.

A signaler, pas moins de quatre laiteries ont été fermées car ne correspondant pas au cahier de charge de l’Office national du lait.

Il convient de noter, dans ce sillage, que «le lait subventionné est strictement réservé au ménages et qu’il est formellement interdit de l’utiliser autrement.».



Les propositions de l’Union des paysans algériens



Le problème de rareté du lait pasteurisé conditionné en sachets, posé dans nombre de wilayas du pays a, pour rappel, été évoqué dernièrement par le SG de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA).

En effet, M. Alioui soutient qu’une « solution radicale à ce problème, objet de spéculation, nécessite plusieurs mesures, notamment, la poursuite de l’importation de vaches laitières, avec l’affectation de fermes spéciales, dotées de fourrages, à l’élevage de vaches. Sans cela on ne peut pas avoir une production abondante de lait frais, et arriver à produire de la poudre de lait destinée à la production de lait pasteurisé», affirme Alioui. Le SG de l’UNPA avait également plaidé pour la destination de l’enveloppe affectée à l’importation de la poudre de lait, estimée, selon lui, à 1,4 milliard de DA, à «l’investissement dans des fermes spécialisées dans les vaches laitières susceptibles de mettre un terme au problème de l’importation de la poudre de lait», avait-t-il suggéré. Il avait également insisté sur l’importance du contrôle «rigoureux» des différents intervenants dans la chaine de production.

A retenir, par ailleurs, que «l’Algérie fabrique près de 4 milliards du lait de vache par an». Aussi, une croissance de la production a été enregistrée en 2017 avec un taux de 32%, contre 12% en 2007, et ce, grâce à la politique de subvention des producteurs par les pouvoirs publics.

«La production de lait cru de vache sera, encore, meilleure à l’avenir, et ce grâce aux nombreux investisseurs nationaux et étrangers qui se sont lancés dans l’élevage et la collecte de lait cru de vache, notamment les méga projets américains installées dans la région du Sud-Ouest du pays», comme signalé par le président de la Fédération algérienne de l’agroalimentaire qui indique que ces fermes pourraient produire, chacune progressivement, entre 1.000 et 2.000 tonnes de lait par an, voir jusqu'à 5.000 tonnes.

Soraya Guemmouri