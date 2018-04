Partenariat entre les ministères de l’éducation nationale et de la Culture : Valoriser le patrimoine chez les élèves

Faire connaître aux élèves le riche patrimoine culturel du pays à travers des supports didactiques, c’est l’objectif principal de la convention signée en mars 2015 par le ministère de l’Education nationale et celui de la Culture. Celle-ci a fait l’objet d’une évaluation lors d’une réunion présidée hier à Alger par les deux ministres, Nouria Benghebrit et Azzedine Mihoubi. Dans son allocution, Mme Benghabrit a mis en valeur les résultats positifs générés par cette convention, tout en soulignant la place privilégiée de la culture nationale dans le secteur de l'éducation.

Elle a rappelé, à ce sujet, la place importante qu’occupe le patrimoine littéraire algérien dans le cursus scolaire à travers la diversité de ses expressions linguistiques, toutes périodes confondues. Cet intérêt, dira t-elle, s’est traduit par l’édition annuelle d'anthologies littéraires scolaires en langues nationales et étrangères (arabe, amazigh, français, anglais) et la publication des guides méthodologiques sur l'atelier des écritures créatives à l'intention des enseignants de langues. Elle évoquera, également, le lancement du Prix national scolaire de lecture-écriture créatives «Aqlam biladi».

Ce qui constitue, appuie t- elle, une initiative visant à encourager les jeunes talents dans le milieu scolaire en les incitants à lire et à écrire davantage.

«Les écritures créatives s'inscrivent dans une logique d'apprentissage, centrées non pas sur la restitution, mais sur les performances des élèves» a expliqué Mme Benghabrit qui ajoutera que cette démarche reflète parfaitement la dialectique lecture/écriture, obéissant à cette volonté de centrer nos efforts sur les apprentissages structurants de l'élève par le biais de la maîtrise des fondamentaux en matière de lecture. Elle a indiqué que le lancement de ce concours national vise à donner la l’opportunité aux jeunes talents de s’exprimer à travers l’écriture, précisant que les premières manifestations se dérouleront selon un calendrier précis, jusqu'au 1er novembre 2018, date de la cérémonie de remise du prix national, lors du SILA 2018.

Par ailleurs, elle a mis l’accent sur les différentes actions lancées par le ministère ces trois dernières années, visant le renforcement de la dimension culturelle nationale dans le système scolaire algérien, précisant que pas moins de 80% auteurs algériens ont été introduits ou cités dans les manuels et supports didactiques, notamment dans le cycle primaire.

Pour sa part, M. Mihoubi a souligné l’importance de faire connaitre aux élèves le riche patrimoine culturel que recèle l’Algérie pour susciter une volonté de créativité dès le jeune âge. «C’est justement l’intérêt de ce partenariat avec le ministère de l'éducation nationale» a-t-il noté, en mettant en exergue l’importance d’ancrer la culture de la créativité et de l’innovation dans l’esprit des élèves. Le ministre de la Culture qui a salué l’initiative du lancement du prix national scolaire de lecture-écriture créatives «Aqlam biladi», a indiqué que son département se considère comme partenaire essentiel pour la promotion de la lecture au sein des établissements scolaires. «Nous attribuons gratuitement, aux élèves, des cartes d’accès aux bibliothèques» a t-il révélé, annonçant, en outre, l’octroi d’un don de 50.000 titres de différents écrivains au profit de 50 lycées ayant obtenu de meilleurs résultats au baccalauréat. «Les livres ont été déjà préparés et le lancement de la première étape de cette opération aura lieu le 16 avril prochain » a-t-il précisé.

Kamélia Hadjib

Les portes du dialogue sont toujours ouvertes

«Nous avons tenus plusieurs rencontres avec les syndicats du secteur et les portes du dialogues sont toujours ouvertes puisque notre seul objectif est d’aller vers une école de qualité» a affirmé, hier, Mme Nouria Benghabrit, ministre de l’Education nationale. S’exprimant en marge d’une rencontre d’évaluation de la convention entre le ministère de l’Education Nationale et le ministère de la Culture, elle a rappelé les efforts consentis par le secteur visant l’amélioration des conditions socioprofessionnels des travailleurs, appelant les syndicats à prendre en considération le facteur temps. Elle a, également tenue à rassurer les élèves et les parents d’élevés quant à la continuité de scolarité dans les bon conditions, précisant que toutes les dispositions ont été prises par le secteur.

K. H.