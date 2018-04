Grand Angle : Sacrifices

La foule compacte, qui a accompagné les cercueils des Palestiniens tués lorsque l’armée israélienne a ouvert le feu sur des manifestants, a scandé «Arabes, musulmans, où êtes-vous ?». Ce cri de désespoir et de détresse, légitime au demeurant, pouvait tout aussi être adressé à la communauté internationale. Mais il est vrai aussi que pour les Palestiniens ce sont surtout leurs frères qui sont censés être leur premier soutien dans leur lutte pour arracher leur droit légitime, celui de reprendre leur terre occupée et établir un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale. Mais parce que le monde arabe et musulman est lui-même divisé et fait face à de nombreux conflits qui le fragilisent et de ce fait ont réduit sa souveraineté et son indépendance vis-à-vis du monde extérieur.

Dès lors que les Palestiniens sont opposés à Israël, ils ne peuvent que subir, selon les circonstances, l’indifférence, la partialité, l’injustice et la compromission de tous ceux qui auraient dû être à leurs côtés, car soucieux de respecter le droit international et de se plier aux résolutions des Nations unies. Mais le monde est ainsi fait et le rapport de force est toujours en faveur de celui qui est protégé et soutenu par les puissants. Ces derniers, certainement pour se donner bonne conscience, peuvent se déclarer profondément attristés, indignés et/ou choqués par l’usage disproportionné de la violence à l’égard des Palestiniens, au point de demander des enquêtes... mais dans les faits, ils ne traduiront jamais leur «sollicitude» et les larmes de crocodile versées sur les innocentes victimes en actes politiques à même de renverser le rapport de force, permettant aux Palestiniens de compter sur une solidarité agissante. C’est à juste titre que le ministre israélien de la Défense a affirmé sur son compte twitter ne pas comprendre «le chœur d’hypocrites qui veulent une commission d’enquête». Que peuvent faire les Palestiniens ? Rien, si ce n’est continuer à enterrer leurs martyrs et poursuivre le combat jusqu’à l’aboutissement de leur révolution.

Nadia K.