Erdogan accuse Netanyahu d’être un «terroriste»

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a accusé hier Benjamin Netanyahu d’être «un terroriste» après que le Premier ministre israélien a rejeté les «leçons de morale» de la Turquie à propos des affrontements meurtriers qui ont eu lieu vendredi entre Ghaza et Israël. «Hé Netanyahu ! Tu es un occupant ! Et c’est en tant qu’occupant que tu es sur ces terres. En même temps, tu es un terroriste», a déclaré M. Erdogan, dans un discours télévisé devant ses partisans à Adana (sud de la Turquie). «Ce que tu fais aux Palestiniens opprimés sera inscrit dans l’histoire et nous ne l’oublierons jamais», a-t-il poursuivi, ajoutant que «le peuple israélien est mal à l’aise avec ce que tu fais». «Nous, nous ne sommes coupables d’aucun acte d’occupation», a-t-il également affirmé. Le président Erdogan a accusé samedi Israël d’avoir commis une «attaque inhumaine». Dans une allocation devant la foule avant son discours d’hier, M. Erdogan a également accusé Israël d’être «un Etat terroriste».

L’occupant israélien de son côté a rejeté hier les appels de la communauté internationale à une enquête sur la mort de seize civils palestiniens, tués vendredi par l’armée de l’occupation, ont rapporté des médias. La journée de vendredi a été l’une des plus meurtrières ces dernières années dans le conflit en Palestine. Les soldats de l’occupation israélienne qui se trouvaient sur les lieux ont ouvert le feu faisant 16 morts parmi les Palestiniens et blessant mille autres, selon des sources palestiniennes. Dans un discours, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré qu’il tenait Israël pour pleinement responsable de ces morts. Les Palestiniens ainsi que la Turquie ont dénoncé un «usage disproportionné» de la force. La Ligue arabe, l’Egypte et la Jordanie ont également condamné la riposte israélienne. Vendredi, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés le long des 65 km de clôture séparant la bande de Ghaza d’Israël, au début d’un mouvement de protestation pacifique qui doit durer six semaines et vise à réclamer le droit de retour pour les réfugiés palestiniens. Le mouvement doit prendre fin le 15 mai, jour que les Palestiniens appellent la «Nakba», marquant le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens en 1948. Israël exclut tout droit au retour des Palestiniens sur leur terre.

R. I.