Réactions : Le Parlement arabe condamne les assassinats de manifestants

Le Parlement arabe a fermement condamné samedi la récente répression israélienne, qualifiée de «brutale» contre des manifestants palestiniens non armés, qui a fait 16 morts et des centaines de blessés. «Ce crime brutal est une violation flagrante du droit international et du droit international humanitaire», a déclaré le président du Parlement arabe (PA), Mechaal Ben Fahm al-Salami, dans un communiqué, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour protéger le peuple palestinien. Seize Palestiniens ont été tués et plus de 1.200 autres ont été blessés vendredi, lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des manifestants palestiniens. Tôt vendredi dernier, des milliers de Palestiniens se sont rassemblés pour un sit-in près de la barrière de sécurité entre la bordure orientale de la bande de Ghaza et l'Etat hébreu, où l'armée israélienne était sur le qui-vive pour parer à toute tentative d'infiltration. Ces manifestations prennent place dans le cadre d'une grande «Marche du retour», et doivent culminer le 15 mai, jour de la «Nakba» en souvenir des milliers d'Arabes expulsés de leur terre lors de la guerre israélo-arabe de 1948. La répression meurtrière israélienne contre les manifestants palestiniens a été rejetée par de nombreux Etats dans la région et dans le reste du monde. Vendredi, le ministère égyptien des Affaires étrangères a condamné l'utilisation par Israël de violence contre des manifestants palestiniens non armés et exhorté la communauté internationale à déployer des efforts sérieux et urgents afin de trouver un règlement juste et global du conflit israélo-palestinien.



L'UE appelle à une «enquête indépendante»



L'Union européenne (UE), pour sa part, a appelé samedi à une «enquête indépendante et transparente» sur l'utilisation par l'occupant israélien de balles réelles lors d'affrontements à Ghaza avec des manifestants palestiniens. «L'utilisation de balles réelles, en particulier, devrait faire l'objet d'une enquête indépendante et transparente», a plaidé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini dans une déclaration au nom des 28 Etats membres de l'Union. La haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a déploré, à ce titre, la mort de 16 Palestiniens, tués par les forces d'occupation israéliennes qui ont tiré à «balles réelles» sur les manifestants. «Des centaines de personnes ont également été blessées alors qu'elles manifestaient avec des dizaines de milliers d'autres à l'intérieur de Ghaza près de la barrière frontalière», a-t-elle regretté, soutenant que «la liberté d'expression et la liberté d'association sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés». Soulignant la nécessité d'un «retour immédiat au calme» et d'«éviter toute nouvelle escalade», la première responsable de la diplomatie européenne a réitéré l'appel de l'UE à «la fin du blocus sur Ghaza» et «l'ouverture complète des points de passage». Federica Mogherini a réitéré également son appel à une «solution politique» pour Ghaza et à «une reprise urgente des pourparlers de paix» en vue d'une «solution à deux Etats». Les violences ont éclaté vendredi alors que des dizaines de milliers de manifestants palestiniens, ont convergé en plusieurs points le long de la barrière dans le cadre de «la grande marche du retour». Ce mouvement de protestation, qui doit durer six semaines, exige le «droit au retour» des réfugiés palestiniens et dénonce le strict blocus de Ghaza.



Les Etats-Unis bloquent la déclaration sur les violences



Du côté de l’ONU, les Etats-Unis ont bloqué samedi un projet de déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à la retenue à Ghaza et demandant une enquête sur les affrontements avec l'armée israélienne qui ont fait 16 morts côté palestinien, selon des sources diplomatiques. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a lui-même demandé, de son côté, une «enquête indépendante et transparente» sur ces affrontements meurtriers, qui ont éclaté lorsque des dizaines de milliers de Ghazaouis ont manifesté vendredi près de la frontière avec Israël. C'est le Koweït, au nom des pays arabes membres du Conseil de sécurité, qui a présenté vendredi un projet de déclaration allant dans le même sens. Le texte appelait à une «enquête indépendante et transparente» sur les violences, et faisait part d'une «profonde inquiétude quant à la situation à la frontière». Samedi, les Etats-Unis ont fait part de leurs objections face à ce texte et ont indiqué qu'ils ne le soutiendraient pas, a indiqué un diplomate auprès du Conseil de sécurité. Le projet de déclaration réaffirmait également «le droit à protester pacifiquement» des Palestiniens et exprimait la «peine» des membres du Conseil «face à la perte de vies palestiniennes innocentes». Il appelait «toutes les parties à la retenue et à prévenir toute escalade supplémentaire» des violences, tout en soulignant la nécessité de promouvoir la paix entre Israël et les Palestiniens sur la base d'une solution à deux Etats.

R. I.