M. Louai Aïssa, ambassadeur de la Palestine en Algérie : Un message de justice et de paix

L’ambassadeur de la Palestine en Algérie, M. Louai Aïssa, a affirmé samedi dernier, à l’occasion de la commémoration du 42e anniversaire de la journée de la Terre, que le peuple palestinien continuera à envoyer au monde un message de justice et de paix, réaffirmant que le droit au retour est inaliénable.

L’ambassadeur palestinien a salué, lors d’une cérémonie organisée par l’ambassade de la Palestine en Algérie à l’occasion du 42e anniversaire de la journée de la Terre (30 mars), «les foules sorties en cette journée pour revendiquer leur droit à l’autodétermination, le droit au retour à leur terre et à l’établissement de leur Etat indépendant et souverain».

«Le peuple palestinien veut démontrer à travers cette manifestation au Président américain, Donald Trump, et à l’Organisation onusienne, incapable de faire passer le droit aux causes arabes et musulmanes mais pas du tout incapable de faire passer les demandes de l’occupant israélien, que la révolution se poursuivra et qu’il n’y aura pas de recul sur le droit au retour et que la Palestine sera toujours arabe», a ajouté le diplomate palestinien.

Des milliers de Palestiniens, rappelle-t-on, se sont rassemblés vendredi pour une grande «Marche du retour» afin de commémorer la journée de la Terre et montrer l’attachement des Palestiniens à leur terre, et que le droit au retour est sacré pour tout le peuple palestinien. «La Révolution palestinienne armée, qui a débuté en 1965 pour changer le vécu de son peule et faire entendre sa voix au monde entier, s’inscrit dans la continuité de la Révolution algérienne qui lui a remis le flambeau pour se soulever contre l’hégémonie qui veut confisquer l’avenir, la culture et la terre de Palestine», poursuit M. Louai. Rappelant que «l’Algérie a lutté, pendant 130 ans, jusqu’à la victoire», l’ambassadeur palestinien a affirmé que «l’occupation israélienne pourra soumettre le peuple palestinien à l’embargo mais ne réussira jamais à venir à bout de sa détermination».

Célébrée le 30 mars de chaque année, le journée de la Terre commémore la confiscation en 1976 par les autorités de l’occupation israéliennes de milliers d’hectares de terres palestiniennes.