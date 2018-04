Noureddine Chegrane revient avec l'exposition « Le signe comme le phœnix » : Présence apaisante

Une exposition célébrant le signe et les symboles berbères dans des toiles explorant les couleurs et parfois la calligraphie et le patrimoine a été inaugurée samedi à Alger par l'artiste peintre Noureddine Chegrane. Intitulée «Le signe comme le phœnix», cette exposition a été organisée par la «Galerie Bensemmane d'art et loisir» qui a ouvert ses portes récemment à Alger. «Le signe comme le phœnix», marque le retour de l'artiste peintre Noureddine Chegrane, principal initiateur du mouvement «Aouchem», vers ce travail sur les symboles qui a toujours caractérisé ses œuvres. Détournant des symboles et lettres de l'alphabet Tifinagh en formes humaines ou végétales, l'artiste célèbre la vie dans des toiles riches en couleurs comme «Boléro de Ravel», «Assa Nezha», «Welcome to Africa» ou encore «Cliente», des œuvres qui respirent la joie de vivre, le soleil et une certaine musicalité. Le plasticien explore également certaines couleurs comme le bleu ou le vert déclinées et nuancées pour créer un environnement apaisant et accueillant des formes humaines inspirées de symboles et de dessins rupestres. Noureddine Chegrane diversifie également les supports et les formes en proposant quelques œuvres réalisées sur des planches à linge portant des symboles et mouvement amples, transformant cet objet du quotidien en œuvre d'art.