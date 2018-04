Des prix dans des festivals : Le cinéma algérien se distingue à l’étranger

Yasmine Chouikh rafle la mise au festival international du film de Mascate, avec son premier long métrage Jusqu’à la fin du temps, avec trois prix, à savoir le grand prix, le prix de critique et le prix du meilleur comédien pour Djillali Boudjemaâ. Après avoir triomphé au festival international du film méditerranéen d’Annaba, en remportant la récompense suprême, l’Annab d’Or, et le prix de la meilleure interprétation féminine pour l’actrice principale, Djamila Arrès. Pour une première tentative, c’est une bonne, avec le succès en prime. Yasmine Chouikh a évolué dans un environnement de cinéma avec des parents cinéastes, Mohamed Chouikh et Yamina Chouikh. Le père Mohamed a débuté en tant que comédien dans le Vent des Aurès, de Mohamed Lakhdar Hamina, en 1966, puis s’est distingué en tant que réalisateur avec la Citadelle, en 1989, film qui a séduit la critique. La mère Yamina a fait une longue carrière dans la production cinématographique en tant que chef monteuse de nombreux films algériens, avant de signer un excellent long métrage sur la décennie rouge, Rachida, en 2004. Yasmine Chouikh sera présente en tant que stagiaire sur des tournages et à travailler des scénarios. Après ses études en psychologie, elle suivra une formation d’été à la FEMIS à Paris. Elle anime une émission sur le court métrage à la télévision algérienne avant de tourner deux courts métrages, El-Bab, en 2006, et El-Djin, en 2010. L’autre cinéaste à se distinguer au festival international du film de Mescate, Mohamed Yargui avec son court métrage Je te promets, qui a décroché une mention spéciale du jury. Son film a décroché «l’Olivier d’Or» au festival du film amazigh de Tizi Ouzou, cette année, et a déjà remporté plus de quinze prix dans des festivals à l’étranger, après avoir obtenu le grand prix au festival du film arabe d’Oran. Mohamed Yargui est comédien de théâtre et un passionné du cinéma. Il a à son actif trois films en tant qu’amateur, avant de signer son premier court métrage, Houria, primé à Tizi Ouzou et dans d’autres festivals. Le cinéma algérien signé par de jeunes cinéastes se distingue dans des festivals à l’étranger en remportant plusieurs prix. Anis Djaad, avec le Passage à niveau, et le Voyage de Keltoum, Karim Moussaoui, avec les Jours d’avant, et En attendant les hirondelles, Yargui avec Houria et Je te promets, et enfin Yasmine Chouikh, avec Jusqu’à la fin des temps.

Abdelkrim Tazaroute

Le ministre de la Culture salue une distinction méritée



Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a qualifié, hier, la distinction du long métrage «Jusqu’à la fin des temps», de la réalisatrice Yasmine Chouikh, qui a décroché trois prix au Festival international du film de Mascate, de «couronnement mérité qui vient s’ajouter aux autres prix remportés par le cinéma algérien», a indiqué un communiqué du ministère de la Culture. La réalisatrice Yasmine Chouikh a décroché «deux prix d’or en moins d’une semaine», en l’occurrence «l’Annab d’or» de la troisième édition du Festival du film méditerranéen ainsi que les prix du Festival international du film de Mascate, a rappelé le ministre. M. Mihoubi a également tenu à saluer cette nouvelle génération de cinéastes algériens, à l’instar de Lyes Salem, Karim Moussaoui, Salem Brahimi et Yasmine Chouikh qui ont brillé ces dernières années.