Lancement du projet artistique « A Northafrican resonance » de Warn-arts : Mizo et Mohamed Belaïd à New York

La compagnie de coopération et de production artistique Warn-arts, récemment créée, a lancé, hier, le projet artistique « A Northafrican resonance». Un projet d’exposition durant tout le mois de juin à la galerie «Umbrella Arts» de New York aux États-Unis, au bénéfice des artistes Mizo et Mohamed Belaïd, respectivement plasticien adepte de photo-peinture et artiste céramiste. Lors d’une conférence de presse tenue hier à l’hôtel Sofitel d’Alger, les deux fondatrices de la Warns-arts, à savoir Samia Aït Hellal, qui vit et travaille à New York, et Imen Bessah Amrouche, qui exerce en Algérie, ont déclaré que ce projet a été lancé en 2017 dans le but de partager «l’héritage culturel de l’Algérie avec le monde». Voulant réaliser quelque chose de beau pour les artistes de son pays natal, Samia Aït Hellal vise à réaliser, à travers la warn-arts, une relation d’échange et de partenariat entre les artistes algériens et américains. «Il y a une réelle énergie juvénile et un potentiel artistique à exploiter et à faire émerger en Algérie. Les jeunes se donnent à fond pour réussir, cette initiative a mobilisé beaucoup de monde, que ce soit en Algérie ou aux États-Unis, c’est une belle aventure menée par une équipe complémentaire», a-t-elle noté. Bien des Algériens ont exposé à New York, mais c’étais le cas pour des artistes installés dans d’autres pays. C’est la première fois, selon les dires de l’interlocutrice, que des Algériens exposent à Manhattan afin de démontrer que l’Algérie est riche culturellement et rompre avec l’idée folklorique de la culture nord-africaine. «C’est une fabuleuse opportunité afin de mettre les artistes algériens au milieu des plus grands artistes au monde à New York. L’idée est de donner plus de visibilité à l’art algérien dans le monde et de le promouvoir d’abord aux États-Unis », a-t-elle ajouté. Pour les prochains projets de la compagnie, Imen Bessah Amrouche a déclaré que la Warn-arts est ouverte à toutes les expressions artistiques avec le projet d’organiser prochainement une résidence artistique d’écriture, mais surtout créer un pont culturel entre l’Algérie et les États-Unis. «Nous préparons dès maintenant le projet de 2019, nous avons loué une galerie plus grande. La scène artistique algérienne est en plein ébullition. Il y a littéralement une énergie foudroyante que l’on peut ressentir de toutes parts. Il y a moult talents cachés qui ne demandent qu’à être découverts. C’est de ce constat qu’est née Warn-Art, faire connaître l’art algérien et faire en sorte qu’il ne connaisse pas de frontières. Le monde doit connaître nos œuvres et nos artistes doivent connaître le monde. Nous essayerons également de faire découvrir l’époustouflante beauté de la ville d’Alger aux artistes américains», a-t-elle souligné, avant de revenir sur les critères de choix des deux artistes. «Mizo est un bosseur acharné qui se renouvelle en permanence. Il questionne la société de manière artistique et travaille beaucoup sur la question de l’identité. Un artiste talentueux et un grand bosseur, une bonne combinaison de réussite. Tandis que Mohamed Belaïd, c’est un artiste qui ne cesse de nous émerveiller. Curieux de ce qui se passe autour de lui et ouvert à ce qui se passe autour de lui», a-t-elle fait savoir. Plasticien adepte de photo-peinture, Mizo travaille sur des sujets qui sortent du lot. «Je ne travaille pas sur la carte postale de la beauté de l’Algérie et de notre richesse folklorique. C’est un travail de recherche qui prend beaucoup de temps», a-t-il lancé. Pour sa part, Mohamed Belaïd veut prouver au monde que l’art algérien est bien plus que de l’artisanat. «L’artiste algérien fait partie du monde, et doit partager avec les autres cultures ses imaginaires. Je travaille sur beaucoup de sujets, avec une dominance du figuratif, il y a aussi le surréalisme et le cubisme en mélangeant le contemporain et le traditionnel ; il y a toujours le symbole dans mes œuvres. Mon objectif est que mon art rencontre d’autres cultures et voyage à travers le monde», a-t-il conclu.

Kader Bentounès