La troupe palestinienne « Al Ashiqine » se produit à l’Opéra d’Alger : concert mémorable

La célébration de la Journée de la terre, qui fait référence, pour tous les Palestiniens, à une date symbolique qui représente l’attachement au sol des ancêtres, a été une occasion pour la troupe «Al Ashiqine» de se produire dans un spectacle exceptionnel de chants patriotiques qui s’est déroulé samedi soir dans le vaste espace de l’Opéra d’Alger qui accueille des concerts grandioses dans une ambiance des grands soirs, comme ce fut le cas pour ce spectacle qui a drainé beaucoup de monde. «Accueillie à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, la troupe "Al Ashiqine", sous la direction de Mohamed Habbache, a enchanté le public présent avec une quinzaine de pièces, à l'occasion du 42e anniversaire de la Journée de la terre, célébrée le 30 mars de chaque année, marquant la grève générale et la révolte des Palestiniens contre le processus de dépossession des terres décidé alors par l'occupant israélien.» Peut-on lire dans une dépêche de l’APS qui consacre un long article sur l’événement en y revenant avec plus de détails.

C’est dans une ambiance de fête et de liesse générale avec le public qui brandissait des drapeaux palestiniens, que l’assistance a pu partager des moments forts dans une atmosphère quasi euphorique avec la troupe présente sur la scène. Cette dernière était composée de cinq musiciens et une chorale de huit vocalistes, dont trois femmes qui ont impressionné le public algérien avec des chants hauts en couleur, tout en accompagnant Mohamed Habbache, près d'une heure et demie durant, dans un répertoire de chansons, aux textes dédiés à l'Intifada palestinienne.

Les spectateurs qui étaient pour ainsi dire en osmose totale avec la troupe palestinienne ont repris à l’unisson les pièces célèbres, à l’instar de Habbat Ennar, Sebbel Aâyounou, Holm El Aâwda, Rihlet Chaâb, El-Qods, Zeghridi ya Oum El-Djazaïr, Chouhadae Filastine, Wallah la Azraâek bid'dar, Chil slahek et Houda El-Boulboul aâr'Rommane, scandant, durant de longues minutes, le slogan «Falastine Ech'chouhada», que l'orchestre, en spectateur, a chaleureusement applaudi, donnant ainsi la sensation d’un remarquable échange entre la scène et la salle de l’Opéra Boualem-Bessaïh, qui a, le temps d’une soirée mémorable, fait sienne la cause et lutte des Palestiniens pour leur indépendance.

Présent avec "Al Ashiqine" à Alger pour la quatrième fois, après les prestations de 1981, 1983 et 1989, le leader de la troupe a remercié le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, présent au concert avec la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma- Zohra Zerouati, et l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Louay Issa, d'avoir été pour cette occasion, «à l'origine de la reconstitution de la troupe, dont les membres ont dû se séparer et s'exiler une nouvelle fois après le déclenchement du conflit en Syrie, où la troupe s'est constituée en 1977», rapporte la même dépêche qui ajoute plus loin que les nombreux mélomanes n’ont pas manqué d’apprécier la beauté des textes chantés, ainsi que la notoriété de leurs auteurs qui les a fait connaître. Sur des textes de poètes de renom, à l'instar des Palestiniens,Taoufik Ziyad (1929-1994), Samih El-Qacim (1939-2014), Mahmoud Darwich (1941-2008) et Ahmed Dahbour (1946-2017), entre autres, Mohamed Habbache a conçu des compositions musicales dans différents modes et rythmes orientaux inspirant la détermination et l'esprit patriotique.

«Lors de l’ouverture du concert, le public s’est levé comme un seul homme pour observer une minute de silence à la mémoire des martyrs algériens de la Révolution, ainsi qu’à ceux de l’Intifada palestinienne, une minute de silence a été observée, avant de projeter sur le grand écran de la salle, un extrait du discours de l'ancien président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat (1929-2004), prononcé en 1974 à New York, lors de la 29e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), dirigée par le Président Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, faisant l'éloge de l'Algérie pour son soutien indéfectible à la cause palestinienne.

Illustration vidéo des chansons



Les organisateurs de cette soirée qui se voulait inoubliable pour bon nombre de spectateurs n’ont pas omis de montrer des extraits vidéo de la troupe présente «Al Ashiqine» à ses débuts et des années plus tard, en prestations dans différents pays du monde également projetées, avant d'illustrer chaque chanson entonnée par des images du peuple palestinien en révolte. Le public, constitué, en partie, de la communauté palestinienne à Alger, s'est délecté, donnant à chaque pièce interprétée — dans le ton relevé de la chanson patriotique et dont une partie de l'orchestration était préenregistrée —, du répondant par des tours de danse de la «debka», des applaudissements répétés et des youyous nourris. Pour rappel, la troupe palestinienne «Al Ashiqine» a été créée en 1977 à Damas (Syrie), elle est connue pour avoir contribué à faire entendre la voix libre de la Palestine, à travers plusieurs chansons et spectacles qui ont fait la promotion de la cause palestinienne et du patrimoine culturel palestinien dans plusieurs pays dans le monde, à l'instar du Royaume-Unis, la Grèce, le Canada, l'Allemagne, la Suède, la France et des États-Unis. À signaler également que plusieurs albums et films sont à l'actif de la troupe, dont Aâïni (1977), Moughennat Serhane wel Massoura (1979), deux documentaires sur le martyr Azeddine El Kessam (1981) et Beyrout (1982), Delâouna we Drif Et'Toul (1983), Tir El Ghorba (1985), Moughennat El Ard (1987), Atfal El Hidjara (1988), Moughennat El Intifada (1989) et El Djoudour (double album). Enfin il faut savoir que c’est à l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) en collaboration avec l'Opéra d'Alger que revient la tenue de ce concert de la troupe "Al Ashiqine" qui effectuera prochainement une tournée dans les villes de Mostaganem, Sétif et Jijel.

R. C.