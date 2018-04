Tighennif : Une américaine se convertit à l’islam

Rien n’est plus personnel et intime que la foi et le choix de sa religion. Au moment où le terrorisme cherche à attiser la haine en nous attirant dans le piège d’une généralisation simpliste faisant de l’autre un suspect, il convient de rappeler que l’islam est une grande religion de paix. De nombreux étrangers ont ainsi choisi de devenir musulmans. À l’exemple de cette dame de 45 ans, originaire de Washington, qui a fait acte de conversion à l’islam à la moquée Bezzalmat de Tighennif, après la prière d’el-asr, en présence de l’imam de la mosquée et d’un grand nombre de fidèles. Madame Toni Rome, qui porte désormais le prénom d’Amina, nous a déclaré qu’elle est très contente d’avoir embrassé l’islam pour vivre en paix avec son mari dans la voie de la droiture, un Algérien musulman vivant aux États-Unis d’Amérique. Elle envisage, d’un commun accord avec son époux, de s’installer définitivement en Algérie.