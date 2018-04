Nouvelles de Mascara, au cœur du développement durable : L’eau en question

Page animée par : Abdelkader Ghomchi

L’eau est au cœur du développement durable. Conscients de cette stratégie, la Direction des ressources en eau et ses partenaires, comme l’ADE, l’ANBT et l’AHB, ont célébré la Journée mondiale de l’eau, au niveau de la bibliothèque centrale de l’université de Mascara, avec l’assistance du wali de Mascara et les autorités civiles et militaires de la wilaya, ainsi que la société civile représentée par plusieurs associations, en particulier celles ayant un rapport avec l’environnement.

L’exposition portant l’entité de plusieurs entreprises et bureaux d’études, qui portait sur les eaux, a intéressé plus d’un, où des explications ont été données. Le wali a invité les responsables à présenter les contraintes et les solutions. Les volumes d’eau existants à ce jour dans les barrages sont de l’ordre de 78,890 millions de m3, un chiffre qui donne à réfléchir, en effet, car le barrage d’Ouizert retient 27,890 millions de m3, celui de Bouhanifia 19,770 m3, Fergoug 1,033 m3 et Chorfa 30,041 m3 ; quant aux petits barrages 1.400 m3, les retenues collinaires (14) 3.840 m3, soit un total de 4.240 m3. Au niveau de l’alimentation en eau potable, pour une population de 950.502 habitants, on enregistre une production journalière de 134.679 m3/J, soit une dotation de 141 L/S/Habitant, le taux de raccordement est de 98% pour un débit total exploité de 53.000 m3/J, réparti a travers 327 réservoirs qui ont une capacité de stockage de 189.443 m3.

Comme on enregistre un taux important de fuites qui nous font perdre des quantités importantes d’eau. Pour la Zone, 196 fuites réparées, Mohamadia 154, Sig 63, Tighennif 93 et Ghriss 21, toutes réparées également.

Pour la situation hydraulique agricole, les grands périmètres comme Habra sur une superficie équipée de 19.610 has, 7.304 ha sont irrigués, Sig 8.200 ha équipés, 5.380 ha sont irrigués, Kachout sur 500 ha équipés, autant sont irrigués, et ces superficies sont appelées à l’extension dans un proche avenir. Reste la plaine de Ghriss qui entrera en exploitation dans un proche avenir.

La wilaya de Mascara, qui a perdu son titre temporaire pour les cultures maraîchères et d’autres spéculations agricoles, revient petit à petit au devant de la scène.

Comme on le sait, la wilaya base ses espoirs sur le grand projet du MAO qui sera opérationnel durant l’année 2018 et qui va libérer une grande partie des eaux destinées à la consommation domestique pour l’agriculture, à la grande satisfaction des fellahs et pour le développement de l’agriculture, à travers les quatre périmètres irrigués qui vont porter leurs fruits incessamment ; Mascara peut espéré faire des exportations.

Les transports encore à la traîne

Le secteur des transports n’a pas trop évolué, du moins dans le sens souhaité, considéré comme le poumon de l’économie et du développement local par excellence. Le dernier constat fait par le rapport de la direction des transports, lors de la tenue du conseil exécutif de la wilaya de Mascara, l’atteste à bien des égards.

Des signes interviennent pour atténuer un tant soi peu ce constat, à la lumière des réseaux de communication (routes, chemins de fer et voie aérienne existants) qui demeurent sous-exploités.

L’augmentation continuelle du nombre de véhicules lourds l’atteste. Le taux de tonnage de marchandises transportées par voie routière dépasse de loin celui effectué par la voie ferroviaire. Il en est de même pour celui des voyageurs.

La voie ferrée à partir des gares de Mohammadia et de Sig est certes fréquentée par les voyageurs, mais reste en deçà des attentes des usages de ce moyen de transport. L’inexistence de guichets de réservation pour les voyageurs des lignes des grands trajets crée des entassements énormes. Beaucoup de questions restent d’actualité. Qu’en est-il de l’aéroport de Ghriss ? Il est urgent que les responsables se penchent sur ce cas épineux de transport.

Le directeur des transports a fait un exposé détaillé sur l’état des lieux de son secteur qui occupe une place importante, que ce soit sur le plan de développement, que sur le plan économique, vu que la wilaya de Mascara est considérée comme étant une plaque tournante reliant le Sud au Nord. Le transport public collectif routier pour les voyageurs est assuré par 1.164 transporteurs à l’aide de 1.574 véhicules assurant le transport de quelque 41.574 places sur 173 lignes.

Le transport scolaire est assuré au niveau des 47 communes que compte la wilaya par 252 véhicules, dont 28 véhicules loués auprès du privé et qui dispose de 8.400 places transportant 23.352 élèves. On pense sérieusement à la mise en exploitation de l’aéroport de Ghriss qui demeure toujours fermé au transport aérien qui a connu durant l’année un mouvement timide au vu des vols domestiques assurés jusque-là par des avions.

Stade de proximité

Il prend le nom d’AHMED BESSOUF



Il a été procédé à la baptisation du stade proximité du quartier Sidi Okba de Tighennif au nom du défunt, le commissaire Bessouf Ahmed, connu sous le nom d’Aâmi Ahmed dans le milieu du sport et des foules des supporters des stades algérois. Le destin a voulu que Bessouf Ahmed revienne à Tighennif, la ville qui l’a vu naître, le 25 février 1938, au quartier Lafayette. Aâmi Ahmed est père de quatre garçons et deux filles, il est revenu passer quelques jours de repos à la cité Ben Boulaïd, où il a rendu l’âme au milieu des siens. Aâmi Ahmed s’est éteint, pour rappel, dans l’après-midi du dimanche 27 décembre, à son domicile familial à Tighennif, au quartier 5-Juillet, à l’âge de 78 ans. Aâmi Ahmed n'avait qu'une vingtaine d'années quand il intègre le poste de policier, mais son allure juvénile ne l'empêche pas de s'imposer auprès de la population. Tablant sur ce look d'adolescent, ses supérieurs décident de l'intégrer à l'équipe de jeunes policiers qu'ils infiltrent dans les stades afin de maintenir l’ordre dans les stades de football à Bologhine et au 20-Août en particulier. Ceux qui l’ont connu, avant qu’il n’intègre le corps de la police, nous disent que c’était un homme connu pour son caractère assez trempé, et malgré son poste important au sein de la police, il estimait devoir faire également le même travail que ses coéquipiers, plus jeunes que lui. Certains le craignaient pour son impulsivité et sa franchise, il avait assuré la sécurité au stade du 5-Juillet depuis son ouverture, aussi bien pour des rencontres nationales qu’internationales, mais aussi dans d’autres stades d'Alger.

Prix des fruits et légumes

Les raisons de l’envolée

La wilaya de Mascara est, sur le papier, une région agricole par excellence, mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les prix des fruits et légumes affichés sur le étals des marchés de détail ont pris un envol vertigineux, ces derniers jours, après les chutes de pluie. Une équation à plusieurs inconnus, dont le dénominateur commun est la cherté des produits agricoles. Pour connaître les raisons d’une telle hausse, nous nous sommes rapprochés des différents intervenants dans ce circuit, au marché de gros, où l’on nous répond que les prix sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de grandes augmentations sur les produits, nous indique-t-on. Une virée dans les autres marchés de gros, ceux de Mascara, Tighennif et Mohamadia, afin de connaître les tenants et les aboutissants de ces hausses, nous a permis de savoir que les intermédiaires sont à l'origine de l'instabilité des prix, selon les marchands de détail. Mais rien ni personne ne peut justifier cette montée des prix qui a touché très particulièrement les fruits et légumes, au point qu’ils sont devenus inabordables, mettant en difficulté la pauvre ménagère qui ne sait plus à quel saint se vouer ni quoi acheter, les prix étant passés du simple au double. Le kg de pomme de terre a franchi le seuil des 60 DA, pour ne citer que cet aliment très prisé et de large consommation. Rien ne peut expliquer une telle frénésie et en aucun cas justifier un tel état de fait, même si les commerçants attribuent cette cherté à la spéculation et à la cupidité de certains commerçants partisans du gain facile. «Rien ne peut influer sur les prix, et les honnêtes marchands de la mercuriale font tout pour satisfaire leur clientèle en se contentant de faire de petites marges de bénéfice», nous dit ce commerçant au marché couvert de Mascara. Mais jusqu'à quand ? s’interroge-t-on.

Habitat

Relogement de 54 familles à SIG

L’opération de démolition de maisons vétustes et menaçant ruine, et de relogement a concerné 54 des 70 familles occupant ces logements à Sig sur trois sites, et ce dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP). L’opération, conduite, dimanche dernier, sous une pluie battante, par le chef de l’exécutif, a été bien accueillie par les citoyens de la région. Le wali a expressément instruit les chefs de daïra et les directeurs de l’exécutif de procéder à la démolition immédiate des bâtisses menaçant ruine recensées par les services du CTC, et le ramassage des restes solides de ces démolitions et leur transfert au CET.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette opération de relogement entrant dans le cadre du RHP, qui connaît une nette amélioration dans son exécution, touchant progressivement d’autres localités de la wilaya.

« Une heure pour la terre »

Succès de l’opération



Conformément aux instructions du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ayant trait à la célébration d’«Une heure pour la terre», et emboîtant le pas aux autres régions du pays, la wilaya de Mascara a pleinement adhéré à l’opération qui consiste à couper l’électricité durant une heure pour la terre et ce tous les samedis du mois de mars de chaque année, à travers toutes les rues, artères et places publiques, pour une économie de cette énergie électrique et pour marquer symboliquement le geste de lutte contre le réchauffement climatique dont souffre la planète. Une note, a-t-on appris de la cellule de communication de la wilaya de Mascara, a été adressée à tous les membres de l’APW et de l’exécutif, pour participer à cet évènement universel, au cours duquel les sources de lumière électrique publique seront éteintes une heure durant, de 20h30 à 21h30, ce samedi 24 mars 2018. De nombreux sites et administrations ont été temporairement éteints, samedi, dans la cité de l’Émir. Une initiative lancée voilà dix ans, mais pour la première fois à Mascara, nous dit-on, pour faire évoluer les mentalités sur l’enjeu énergétique. En somme, une large campagne de sensibilisation et de prise de conscience sur la part de l’éclairage dans la consommation d’électricité n’est pas négligeable.