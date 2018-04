Nouvelle ville Ali-Mendjeli : 500 tonnes de déchets collectés

Lancée par les autorités locales en septembre passé, la campagne d’assainissement de la nouvelle ville Ali Mendjeli s’est poursuivie avant-hier samedi au niveau de l’unité de voisinage 2. Pour les besoins de cette opération, la 24e du genre, supervisée par l’Établissement de gestion urbaine de la ville Ali Mendjeli (EGUVAM), près de 350 agents ont été réquisitionnés parmi le personnel des entreprises d’assainissement affiliées aux différentes communes de la wilaya afin de procéder au ramassage des ordures ménagères et autres déchets solides jonchant le long des rues et les cours des bâtiments, pour l’enlèvement aussi des mauvaises herbes, ainsi qu’à l’élagage des arbres et de certaines plantes ornementales situés à l’entrée des immeubles ou à proximité des établissements scolaires et des mosquées et la mise en terre d’une centaine d’arbustes. Selon Farid Hioul, directeur général de l’EGUVAM, les autorités ont mobilisé, pour assurer le succès de l’initiative, une cinquantaine de véhicules lourds de différent gabarit, 9 rétrochargeuses et 5 chargeurs, ainsi que des camions-citernes et des tracteurs. Par ailleurs, le périmètre concerné par le nettoyage a été divisé en 5 zones et ce, afin d’ assurer une couverture totale, et de parvenir à donner un visage plus avenant et améliorer durablement le cadre de vie des citoyens, chose à laquelle s’attelle le wali, Abdessamie Saïdoun, depuis son installation à la tête de l’exécutif. En guise de bilan, M. Haioul a communiqué le chiffre de 500 tonnes de déchets, ce qui renseigne sur l’état de dégradation dans lequel se trouve la plupart des cités de la nouvelle ville, et lequel n’est pas l’apanage des seules autorités, mais concerne également les habitants. Il est à noter que le wali présent sur les lieux a instruit le DG de l’EGUVAM de concentrer son action, à partir de la semaine prochaine, sur le ramassage des déchets solides qui, au vu du nombre de chantiers de bâtiments encore ouverts, représente l’un des principaux casse-têtes des autorités locales.

Issam B.