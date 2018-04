Enfants handicapés : Plaidoyer pour le droit à la scolarisation

Des centaines d’enfants aux besoins spécifiques sont encore de nos jours exclus de l’école normale et vivent reclus au sein de la famille, invisibles aux yeux des polititiens et absents de toutes les statistiques concernant le taux de scolarité, pourtant positif, des enfants algériens. Pourquoi cette exclusion ? «Il y a certes une volonté politique de favoriser l’accès à l’école à tous les enfants dans les discours et dans les déclarations.

Mais ce qu’on n’ose pas dire c’est que nous ne savons pas intégrer ceux qui ont des besoins supplémentaires, les enfants handicapés», dira la présidente de la fédération des personnes handicapées, Mme Atika El Mameri, qui ajoutera que ces enfants inscrits au sein du système d’enseignement général ne bénéficient pas d’un accompagnement en amont, ni d’équipements adaptés, comme c’est le cas de tables et d’ordinateurs adaptés, d’auxiliaires de vie scolaire formés facilitant leur éducation.

Une situation qui donne des arguments aux enseignants et aux responsables d’établissements pour les déscolariser dès la première année primaire sur le motif de leur incapacité à suivre en classe», selon la présidente de la FAPH. Le séminaire de clôture du projet : «Plaidoyer pour l’accès au droit à la scolarisation aux enfants en situation de handicap» soutenu par le programme américain Middle-East Partnership Initiative (Mepi) et des partenaires nationaux, notamment le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, le ministère de l’Éducation nationale et le Conseil national des droits de l’homme qui s’est tenu à l’hôtel «Les Abbassides» de Palm Beach dans le but d’informer sur les résultats atteints et sur les actions futures à envisager après la fin du projet. Lors de ce séminaire de clôture, les participants ont mis en exergue «le droit à la scolarité de tous les enfants sans distinction, comme un droit garanti par la Constitution algérienne, qui relève du respect des droits de l’homme, non pas d’une vision de bienfaisance». Ils ont, en outre, conclu à une série de recommandations pour la scolarisation de cette catégorie d’enfants, en appelant d’abord à l’enrichissement de la loi d’orientation de l’éducation nationale n°04/08 du 23 janvier 2008 et sa conformité avec la Convention internationale des personnes en situation de handicap ratifiée par l’Algérie le 12 mai 2009.

Les participants ont insisté, par ailleurs, sur le devoir du secteur de l’éducation d’œuvrer pour l’insertion scolaire de tous les enfants handicapés dans une approche globale. Ils ont, en outre, rappelé les obligations du ministère de l’Éducation nationale de fournir tous les moyens matériels et humains, l’organisation et l’encadrement nécessaires pour l’accueil et l’insertion des enfants en situation de handicap dans toutes les écoles publiques. Par ailleurs.

Le Conseil national des droits de l’homme a annoncé la mise en œuvre d’un groupe de travail multi-acteurs au sein du Conseil qui sera chargé d’étudier et de proposer des solutions pratiques qui facilitent l’accès à la scolarisation aux enfants handicapés. La Fédération algérienne des personnes handicapés qui plaide et lutte depuis plusieurs années pour mettre en place une réelle politique de scolarisation des enfants handicapés déplore que les différentes initiatives entreprises se heurtent encore trop souvent à des murs d’intolérance et d’indifférence. La FAPH n’a cessé d’attirer l’attention des pouvoirs public sur la détresse des enfants et des parents qui n’arrivent pas à scolariser leurs enfants. La fédération a de tout temps milité pour que l’enseignement des personnes en situation de handicap ne se fera plus dans les centres de prise en charge mais plutôt dans les écoles publiques. Lors de ce séminaire de clôture,

Un film-témoignage, un documentaire méthodologique de diagnostic et un plan d’action individualisé pour chaque enfant ont été exposés pour étayer davantage la situation réelle de ces enfants devant un public représenté par des délégués du ministère de la Solidarité nationale, celui de l’éducation ainsi que des représentants du Conseil national des droits de l’homme.

Des jeunes universitaires ont également présenté un site d’apprentissage en ligne qu’ils ont eux-mêmes élaborés. Un stand dédié aux équipements et accessoires scolaires adaptés aux enfants handicapés a été, par ailleurs exposés lors de cette rencontre qui a vu également une remise des trophées aux jeunes universitaires lauréats du concours ainsi qu’une remise de certificats de participation aux enfants handicapés partenaires du projet.

Ce mémorandum pour l’accès au droit à l’éducation des enfants handicapés sera vulgarisé auprès de tous les acteurs à l’issue de cette rencontre. Signalons enfin qu’ils sont, encore, 9.000 enfants souffrant de handicap physique ou mental, en attente de s’asseoir sur un banc d’école.

Farida L.