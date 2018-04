Secourisme : Quand le réflexe de sauver une vie vient à manquer

Avoir les réflexes de secourisme et d'intervention, lors d'une catastrophe naturelle ou encore en cas de sinistre routier ou un incendie, ne fait certainement pas partie de nos préoccupations premières.

Cette question à vrai dire est toujours écartée, malgré son importance pour essayer de minimiser les dégâts matériels et humains. On prend des cours pour apprendre l'italien, le turc et même de chinois, mais on pense rarement à s'initier au secourisme pour apprendre les gestes élémentaires pour faire face à un sinistre quelconque. Pourtant les services de la Protection civile ont toujours œuvré pour inculquer la culture des premiers secours aux citoyens et ce, à travers la sensibilisation d'une part et des sessions de formation sur le secourisme. Aujourd'hui, on assiste certes à un changement des mentalités et une prise de conscience quant à l'apprentissage des mécanismes nécessaires lors d'un tremblement de terre par exemple, mais ça reste, il faut bien l’admettre, très insuffisant dans un pays considéré comme étant une zone sismique sans parler d’autres catastrophes liées au climat et facteur humain. En fait, apprendre à ne pas perdre son sang-froid et maîtriser les gestes de premier secours est devenu de nos jours plus que nécessaire. C’est même une question de bon sens, notamment pour certains qui commencent à mieux saisir la portée de ce genre de stages de formation. En effet, l’organisation de portes ouvertes sur l’intervention de la Protection civile et surtout le lancement de sessions de formation sur le secourisme, depuis 2010, sous le slogan «Un secouriste pour chaque foyer», a été un vecteur pour encourager hommes et femmes, issus de milieux intellectuel et social différents, à tenter cette nouvelle expérience qui fraye doucement son chemin. Le bilan de ces formations reste en deçà des attentes, néanmoins, on peut d’ores et déjà affirmer que les Algériens se familiarisent peu à peu avec un loisir pas comme les autres, il faut bien le reconnaitre. Des statistiques de ces formations aux premiers soins font ressortir, selon les mêmes services, un intéressement, en particulier pour la catégorie d’âge allant de 18 à 30 ans, soit 1.666 personnes pour la première, contre 1.449 pour la deuxième, et ce, au niveau de la seule wilaya d’Alger. C’est ainsi que le nombre d’apprenants qui se limitait à 48 seulement, au début de l’opération, atteindra 398 en 2011, puis 482 en 2012 et 370 en 2015. Mais il ne faut oublier dire que nous sommes encore loin de la réalité du premier secours en tant que geste machinal et quotidien dans les familles algériennes, auquelles s’adresse d’ailleurs ces sessions. Il suffit de lire qu’en 2017, on a recensé 248 stagiaires et seulement 81 depuis le début de l’année en cours.

Revoir notre copie sur la valorisation de ces formations aux dangers et risques s’impose désormais, pour faire face à toutes les situations de danger imprévues.

Samia D.