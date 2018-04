Reportage, Groupe Sociétés Hasnaoui (GSH) : Bâtisseurs dans l’âme

De notre envoyé spécial à Sidi Bel-Abbès et à Oran : Farid Bouyahia

Lors d’une visite guidée, organisée par le groupe au profit de la presse nationale, il nous a été présenté, notamment, le projet immobilier El Ryad à Oran, érigé en modèle de cité moderne digne de ce nom, et dont la gestion est assurée par GERYAD.

Bénéficiant d’une très forte notoriété, fruit d’un travail de longue haleine, dès sa création en 1974, le Groupe des Sociétés Hasnaoui (GSH) est aujourd’hui à la pointe du progrès et s’enorgueillit d’une flatteuse image de groupe moderne et prospère. Avec le titre de Président-directeur général, le fondateur et père Brahim Hasnaoui préside aux destinées du GSH, mais cela ne l’empêche pas de déléguer des responsabilités à sa descendance. La relève est assurée. Ali, Omar et les autres sont jeunes et occupent déjà des fonctions prestigieuses, ils sont avides de challenges et prêts à faire bouger les lignes, chacun dans le domaine le concernant. Ces nouveaux managers dénichent jour après jour des opportunités. Toute une nouvelle génération pour cette famille aux ambitions entrepreneuriales illimitées, laquelle assure avec brio la direction de plusieurs filiales du groupe, dont l’activité a largement débordé de son secteur d’origine.

Entourés de gens aussi créatifs et productifs, aussi enthousiastes et passionnés, les Hasnaoui ont réussi en une poignée d’années une diversification audacieuse du groupe, en accélérant son plan d’investissement et adaptant son système à l’environnement et aux mutations. La famille est sensible à son attachement viscéral à son patelin, impossible de visiter Bel-Abbès sans croiser l’un des immeubles de GSH. A écouter les fils, c’est dans la vie et les choix des aînés, honnêtes et travailleurs infatigables, que l’on trouve ce qui fonde aujourd’hui leurs propres valeurs.



Un poids lourd de la construction



En effet, leader et poids lourd dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, le groupe est constitué de 17 entreprises, dont 07 en partenariat avec des sociétés européennes. Les principales branches d’activités s’articulent autour de trois pôles d’excellence, à savoir la construction, l’agriculture et les services. Le Groupe emploie plus de 3.000 personnes aguerries et impliquées. Il dispose de 60 hectares d’installations industrielles de production, et a construit et livré à ce jour plus de 40.000 logements individuels et collectifs, ainsi que 250 infrastructures publiques, dont un Centre anti cancer (CAC) ultramoderne, fleuron de la santé de la ville de Sidi Bel-Abbès. Lors d’une visite, organisée au profit de la presse, nous a été présenté, notamment, le projet immobilier El Ryad à Oran, érigé en modèle de cité moderne, digne de ce nom et dont la gestion est assurée par GERYAD. Elle est aujourd’hui la fierté de GSH. Face aux défis énergétiques et environnementaux, le groupe a depuis 2008 lancé un système d’isolation thermique par l’extérieur pour l’ensemble de ses réalisations. Il assure depuis 2012 la disponibilité de systèmes en double vitrage avec rupture thermique pour la menuiserie aluminium produite localement, ce qui permet des économies d’énergie de 40%.

Le projet El Ryad, grâce à ces solutions, a décroché en automne 2016, le prix national Energie-climats tempérés, dans le cadre du concours Green Building Awards 2016, organisé par R20 MED. Et pour répondre à un besoin de la population, le groupe a élargi ses activités aux secteurs des télécommunications et de la télévision numérique, en proposant, à travers sa filiale HTA, un projet de généralisation de la télévision par câble à bas coût. Le service IPTV a commencé par les 1.772 habitants de la cité El Ryad.

HTA envisage, donc, dans une de fabriquer des «Box» permettant la réception IPTV, ainsi que la production d’équipements de télécommunications tels que les modems, routeurs et switchs.

Il est également envisagé d’entamer un processus d’intégration des différents composants électroniques en Algérie, en partenariat avec l’ENIE.

Selon Omar Hasnaoui, DG de HTA, qui connaît le marché comme sa poche, la filiale se lance dans la fabrication de caméras de surveillance. Ces nouveaux produits de télésurveillance (caméras, systèmes de sécurité et terminaux) seront mis sur le marché prochainement.

Deux modèles sont proposés aux prix de 14.000 DA (entrée de gamme) et 50.000 DA (caméras motorisées à usage professionnel et semi-professionnel), explique Omar Hasnaoui. «Nos produits sont destinés aussi bien aux particuliers pour la télésurveillance résidentielle, qu’aux professionnels, tels les commerçants, les grandes surfaces, les installations industrielles, les établissements administratifs, les infrastructures portuaires et aéroportuaires… », souligne-t-il. Il fait rappeler, à ce propos, que HTA est la première société à s’investir dans le montage de caméras de surveillance en Algérie.



Trois pôles pour une vingtaine d’activités



Une présentation du complexe industriel qui abrite plusieurs unités de production et de fabrication, nous a été faite à Sidi Bel-Abbès. Selon Omar Hasnaoui, DG de GSH, tout l’effort déployé vise à développer un label algérien de qualité. Spécialisée, entre autres, dans le profilé d’aluminium, Strugal Algérie (entreprise espagnole délocalisée) est une unité qui produit une gamme qui se distingue par son design raffiné, ses finitions et ses performances, avec une capacité de production de 8.000 tonnes/an.

L’extrusion de profilé d’aluminium avec divers traitements, notamment le laquage en blanc et en couleurs… tout est fait sur place. Le défi à relever est de rendre disponible, par une production locale, un produit de valeur ajoutée, profilé haut de gamme, qui jusque-là était importé à 100%.

Toujours dans la menuiserie industrielle, MDM est une autre unité de fabrication de portes avec deux lignes de production, des portes homologuées conformes aux normes internationales. «Des portes qui ont la même qualité que les portes d’importation», selon Mohamed Belabbes, DG de MDM. Notre interlocuteur précise que c’est la plus grosse capacité de production nationale.

Elle est d’environ 400 portes/jour sur les huit heures, avec une main-d’œuvre 100% algérienne. «Ce sont des produits qui sont de qualité européenne, mais faits en Algérie», a-t-il ajouté tout sourire.

Nous nous sommes rendus dans d’autres filiales comme la SECH, spécialisée dans la production des agrégats, destinés essentiellement aux projets du GSH et dont la capacité de production est de 4 millions de tonnes/an.

Même ambiance industrieuse au niveau des sociétés BTPH dont l’activité bétons prêts à l’emploi a atteint une capacité de production de 5.000 m3/jour. PUMAL est spécialisée dans le mortier sec prêt à l’emploi, avec une capacité de 940 tonnes/jour. Le directeur marketing et commerce de GSH, Samir Douar, qui nous a accompagné tout au long de la visite, a annoncé l’installation d’une unité à Bouira et démarrera l’activité très prochainement. Une première en Algérie, l’unité de BTP pour la fabrication industrielle de mortier prêt à l’emploi utilise des sables de carrières à des fins de crépissage et de maçonnerie. Tekna Chem, créée en partenariat avec une société italienne, est quant à elle spécialisée dans les agents de mouture pour ciment et adjuvants pour béton, et produit 100 tonnes/jour. Les sociétés Granittam et Alpostone produisent quelque 3.500 m2/jour de marbre et de granit de très haute qualité, qui vient en substitut à la céramique importée et dont le groupe compte en exporter, compte tenu de la qualité du produit.

L’exploitation du marbre et du granit de qualités exceptionnelles reflète la richesse de nos ressources naturelles, provenant de la carrière de Sidi Ali Benyoub, mais aussi de Tamanrasset par une flotte routière. Omar Hasnaoui explique qu’il s’agit surtout de valoriser les richesses du pays qui ne manque pas de bonnes affaires, et qui a, selon lui, de quoi aborder l’avenir avec sérénité.

L’agriculture est l’autre défi relevé par le groupe, en dépit de l’insuffisance des ressources hydriques dans la région. La solution trouvée était l’introduction de la micro-irrigation, le goutte-à-goutte qui permet une utilisation rationnelle de l’eau. Sodea est pionnière dans le micro-irrigation, avec des projets clé en main sur les réseaux d’irrigation. L’aventure a commencé en début 2000, avec une pépinière maraîchère, assurant des plants sains et indemnes de maladies avec la semence hybride. La société compte une pépinière arboricole de 17 hectares. Un laboratoire in vitro a été créé pour produire les greffes localement. L’investissement dans l’agriculture concerne aussi le machinisme agricole. Sodea compte aller vers le produit bio. Dans ce domaine, un laboratoire propre au groupe a été installé pour la production des micro-algues et pour des essais sur les bio-bactéries pour des traitements fongiques et insecticides.

Il convient de noter que chaque société a son propre laboratoire et équipements d’autocontrôle. Ainsi, au-delà du BTPH, les intérêts de GSH sont vastes. À vrai dire, avec son expérience, le GSH peut rivaliser avec les grandes sociétés, notamment dans le domaine de la construction.

