Salon International du Mobilier Hospitalier et de l’équipement Médical : Vitrine de l’innovation

334 firmes représentées par 89 exposants originaires de 27 pays prendront part au 21e Salon International du Mobilier Hospitalier et de l'Equipement Médical (SIMEM) du 4 au 7 avril au Centre des conventions d'Oran.

L’évènement sera marqué cette année par la tenue, pour la première fois, du IWIBAP (International Workshop on Innovation In Biomechanics and Biomaterials) qui seront organisés les 4 et 5 avril, par le laboratoire de l’Ecole nationale polytechnique d’Oran, a indiqué Mme Amina Keirech, responsable de la communication auprès de l’agence Krizalid d’Or, organisatrice du Salon lors d’une conférence de presse.

Elle a souligné une forte participation qualitative et relève le retour d’une trentaine d’anciens exposants.

Au plan quantitatif, l’on relève une légère baisse du nombre d’exposants, due notamment au blocage de l’importation de certains produits. La manifestation comprendra deux grands volets : le premier concerne une exposition de produits et de services qui regroupe des opérateurs nationaux et étrangers intervenant dans le secteur de la santé, le deuxième a trait aux activités de communications technico-commerciales et scientifiques qui gravitent autour de l’évènement ainsi que la mise en relations d’affaires.

Parmi les secteurs représentés, l’imagerie médicale, le matériel médico-chirurgical, chirurgie-dentaire, instrumentation, dispositifs médicaux, laboratoires d’analyse, orthopédie, mobilier hospitalier, logiciels spécialisés, équipement et services.

L’autre nouveauté de cette année est la présence pour la première fois de 3 établissements financiers proposant différentes formules de financement en leasing d’acquisition des équipements médicaux par les établissements de santé et les cabinets médicaux. Pour ses responsables, le SIMEM est «désormais, le rendez-vous incontournable des professionnels de la santé et la plateforme algérienne privilégiée de découverte des nouveaux produits».

Il se fixe comme objectif de présenter une large variété de produits et d’équipements médicaux, en provenance de multiples pays, faire connaître la production nationale et encourager les investissements dans ce créneau ainsi que de faire découvrir les avancées de la recherche dans le domaine et les retombées bénéfiques qu’on peut en tirer.

Amel Saher