Journée Maghrébine du Don de Sang : La famille et les amis ne suffisent pas

Une campagne nationale de don de sang sur le thème «Solidaire avec mon sang» a été lancée, hier, au ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme à l’occasion de la journée maghrébine du Don de Sang, correspondant au 30 mars de chaque année.

Cette journée organisée sous le haut patronage de la ministre de la Solidarité, Mme Ghania Eddalia, en collaboration avec l’Agence Nationale du Sang a constitué une occasion pour les cadres et le personnel du ministère de donner leur sang, un geste essentiel pour sauver des vies.

Mme Eddalia, qui a elle-même fait don de son sang en signe de solidarité envers les malades, a déclaré que «cette action est un devoir et un appel de don en permanence.»

La ministre a estimé qu’«il faut sensibiliser la population à s’entraider à travers le don de sang. Il y a un travail à faire afin d’enlever l’appréhension de ce geste chez le citoyen.» Mme Eddalia a également profité de l’occasion pour lancer un appel au don d’organes qui est une culture «non ancrée», selon elle, dans notre société. «Il faut revoir la manière de sensibiliser les gens et le rôle important que peuvent jouer les médias dans ce sens», a souligné Mme Eddalia.

De son côté, la directrice de l'Agence Nationale de Sang, Linda Ould Kablia, a indiqué que «le but de ces journées est de sensibiliser tous les citoyens à ce geste essentiel pour les soins d’urgence.»

Mme Ould Kablia a annoncé que près de 600.000 poches de sang ont été collectées en 2017, déplorant le fait que le tiers des donneurs sont de la famille ou amis des malades. Elle a indiqué dans ce sens qu’«il faut sensibiliser davantage cet acte de solidarité dans la population et ancrer la culture de don de sang dans la société algérienne.»

En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a choisi le thème «le don de sang en tant qu’acte de solidarité» pour la campagne de cette année. Il met en avant les valeurs humaines fondamentales que sont l’altruisme, le respect, l’empathie et la compassion. Des qualités qui sont la pierre angulaire des systèmes de dons de sang volontaires non rémunérés.

Les organisateurs ont tenu à rassurer l’opinion sur le fait que «les collectes de sang se font selon les normes internationales et il n’y a aucun risque sur la santé du donneur.»

Pour rappel, en 2017, plus de 10.000 poches ont été collectées à l’occasion de cette journée.

L’Agence Nationale de Sang a prévu un riche programme pour la collecte cette année, avec la signature notamment d’une convention avec le jardin d’Essai, les Scouts musulmans algériens et d’autres institutions. Il y a lieu de noter que les cadres et personnels de l’administration centrale, de l’Agence de Développement Social, de l’Agence nationale de gestion du Microcrédit, et toutes les directions de l’action sociale et de solidarité de wilaya en coordination avec les directions de la santé et de la population ont participé à cette campagne nationale qui, à l’instar des autres années, a drainé grand monde.

Wassila Benhamed