Reprise du dialogue entre M. Hasbellaoui et le CAMRA : Accord pour la révision du statut particulier

Après d’intenses tractations et pourparlers, le département de la santé de la population et de la réforme hospitalière, sous l’égide M. Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé hier, la décision prise de réviser le statut particulier des médecins résidents.

En effet, a l’issue de la rencontre ayant regroupé, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et les représentants du Collectif des médecins résidents en sciences médicales (CAMRA), M. Mokhtar Hasbellaoui a fait part de la disponibilité de son département quant à la prise en charge de cette revendication exprimée par les médecins en grève depuis quatre mois. Il affirmera également que loin de s’arrêter à ce premier acquis, «les portes de dialogue sont toujours ouvertes pour examiner les revendications des médecins grévistes dans le cadre de la loi». Lors de cette réunion, les représentants des médecins ont passé en revue les différentes doléances des représentants des 15.000 médecins résidents, que compte le territoire national.

Ils ont évoqué, entre autres, l'annulation du caractère obligatoire du service civil, la dispense du service militaire, une meilleure formation pédagogique et la révision du statut.

Le ministre a affirmé que «la prise en charge des points contenus dans la plate-forme de revendication formulée, qui relève du ministère de tutelle, est en bonne voie, rappelant dans ce sillage qu’il y a eu des décisions concrètes qui ont été prises et qui ont fait l’objet d’instructions. Ces dernières ont été envoyées aux établissements de santé à l’effet de leur exécution». Dans cet ordre d’idées, Hasbellaoui a réitéré l’engagement des autorités à l’effet d’œuvrer sans relâche afin d’aplanir l’ensemble des difficultés que rencontrent les résidents et les médecins exerçant dans le cadre du service civil.

Il a expliqué, dans ce sens, que d’autres points ne relevant pas des compétences du ministère font toujours objet d’études. A titre d’exemple, la revendication relative au service national n'est pas de la prérogative du ministère de la Santé et celle-ci doit être discutée par les plus hautes instances. Les représentants des résidents ont demandé, a-t-on rappelé, la réduction du service civil à deux années seulement pour les établissements de santé classés dans les zones 3 et 4 (les hauts plateaux et le Nord) et une année pour ceux classés dans les zones 1 et 2 (le grand Sud). Au sujet de la doléance relative au logement de fonction, l’autorisation du regroupement familial dans le cadre du service civil, M. Hasbellaoui a informé que son département a déjà donné des directives «fermes» pour ne pas affecter de médecins dans les zones où des logements décents ne sont pas disponibles.

S’agissant de la révision de la grille de salaire des médecins, le ministère a déclaré auparavant que cette question n’est pas l’ordre du jour, par ailleurs, il annonce la consécration d’une journée par semaine pour la formation pédagogique Il est a noté aussi que dans leur mouvement de protestation, les médecins résidents spécialisés en pédiatrie, en dermatologie, en oncologie médicale et en gastro-entérologie ont boycotté pour la deuxième fois les examens du DEMS (diplôme d’études médicales spécialisées), qui clôt le cycle de la formation en spécialité et dont la date a été fixée du 18 mars au 12 avril 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Remarque importante à retenir, cette audience était initialement programmée pour le mercredi 28 mars avant d’être ajournée suite au tragique accident qui a coûté la vie à deux résidentes en sciences médicales et à un membre de leur famille.

Sarah A. Benali Cherif

Le ministre de la Santé optimiste

«Je suis optimiste quant aux résultats ayant couronné cette rencontre», a affirmé le ministre de la Santé dans une brève déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec les représentants des médecins résidents, en grève depuis le 14 novembre 2017, soulignant que «l’Etat prendra en charge toutes les préoccupations de ce corps». M. Hasbellaoui a précisé, à cette occasion, que «le ministère n’a pas fermé et ne fermera jamais les portes de dialogue avec les médecins résidents», a-t-il ajouté précisant que la rencontre «s’est déroulée dans un climat calme où des mesures à la hauteur des aspirations de ce corps ont été prises», exprimant son remerciement à «tous ceux qui ont contribué à ce dialogue». Dans le même contexte, le ministre a fait savoir que «les deux parties signeront le procès-verbal de la rencontre qui sera communiqué dans l’après-midi ou lundi», sans donner plus d’explications sur les résultats obtenus. Pour sa part, le représentant des médecins résidents, le Dr Mohamed Tileb a qualifié les résultats de cette rencontre de «positifs», affirmant que «la décision finale des médecins résidents sera annoncée mardi prochain après la consultation des bases lundi». Les revendications des 15.000 médecins résidents sur le territoire national portent, entre autres, sur «l’annulation du caractère obligatoire du service civil, la dispense du service militaire, une meilleure formation pédagogique et la révision des statuts».

(APS)