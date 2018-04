Coopération algéro-roumaine : Perspective brillante

Le ministre roumain des Affaires étrangères, Teodor Melescanu, a indiqué hier à Alger que l’Algérie et la Roumanie ont une «perspective brillante» dans leurs relations bilatérales, soulignant que l’Algérie représente pour son pays «un des plus importants partenaires économiques».

«J’ai le sentiment très clair que nous avons une perspective brillante dans nos relations bilatérales. Je suis convaincu que ce dialogue va être suivi d’actions concrètes de la part des deux pays et que nous aurons à l’avenir un partenaire-clé dans la région du Nord de l’Afrique, dans le Sahel et le monde arabe», a déclaré M. Melescanu à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Il a ajouté que l’Algérie représente pour la Roumanie «un des plus importants partenaires économiques», soulignant avoir eu un «excellent échange» avec M. Messahel sur les questions internationales, ajoutant que les discussions ont porté sur «le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, culturel et de l’éducation».

A ce titre, il a été décidé de créer un groupe de travail qui sera chargé d’élaborer «une feuille de route» en vue d’explorer les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, a souligné M. Melescanu, relevant avoir invité M. Messahel à effectuer une visite en Roumanie. La possibilité de convoquer «le plus vite possible» la commission mixte dans le domaine économique a été également discutée, de même que l’idée de développer la coopération dans le domaine de l’innovation ainsi que la participation de la Roumanie au développement de l’économie algérienne, a souligné le ministre roumain, ajoutant avoir discuté des questions régionales sur lesquelles M. Messahel a fait une «excellente présentation».

Par ailleurs, le chef de la diplomatie roumaine a fait savoir que son pays était «intéressé» par l’expérience algérienne en matière de déradicalisation.

Pour sa part, M. Messahel a indiqué avoir évoqué avec son homologue roumain les questions bilatérales, notamment le volet économique, l’agriculture, la formation professionnelle et la nécessité d’un échange mutuel entre les deux pays, ajoutant que les échanges ont porté sur la révision de certains accords conclus auparavant et nécessitant une mise à jour pour «répondre aux intérêts des deux pays».

M. Messahel a indiqué, en outre, avoir discuté avec son homologue roumain de l’expérience algérienne dans le domaine de la lutte contre la violence, l’extrémisme violent et «toutes les politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika portant sur la concorde civile et la réconciliation nationale ayant permis à l’Algérie de connaître une stabilité totale dans une région qui vit des soubresauts”.



Programme de coopération dans le domaine de la formation professionnelle



L’Algérie et la Roumanie ont signé un programme de coopération dans le domaine de la formation professionnelle pour assurer notamment un transfert de technologie et un échange d’expériences. Ce programme de coopération a été signé, au siège du ministère des Affaires étrangères, côté algérien, par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, et côté roumain, par le ministre des Affaires étrangères, Teodor Melescanu. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué, au terme de cette signature, que ce programme de coopération allait notamment permettre un transfert de technologie et un échange d’expériences, notamment dans le domaine de l’industrie automobile où la Roumanie, a-t-il dit, «connait un certain développement».

Examen des relations entre les deux institutions constitutionnelles



Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci a examiné, hier, avec le ministre roumain, l’état des relations bilatérales privilégiées et les perspectives de leur développement, notamment entre le Conseil et la Cour constitutionnelle roumaine.

Dans une déclaration à la presse au terme de cet entretien, M. Medelci a affirmé que la visite du chef de la diplomatie roumaine en Algérie était «un pas positif et supplémentaire dans la consolidation de la coopération entre les deux pays et peuples», d’autant a-t-il dit, qu’elle contribuera à «ouvrir la voie au dialogue et à la discussion positifs entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle roumaine».

Elle constitue également une opportunité pour «renforcer la coopération entre les deux pays à la lumière des mutations enregistrées dans différents domaines et en prévision de l’organisation, par l’Algérie, d’une conférence internationale en 2020 sous le thème «Pour soutenir la Paix qui verra la participation du tous les Conseil et Cours constitutionnels à travers le monde au regard de l’importance de cette question qui retient l’attention de tous les pays du monde», a ajouté M. Medelci.

Le ministre roumain des Affaires étrangères a relevé, pour sa part, que l’entretien avait permis de souligner la possibilité de «relancer la coopération bilatérale, notamment entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle roumaine», mettant en avant l’importance de «renforcer l’échange d’idées dans les domaines particuliers entre les deux institutions, et ce à travers la mise en place de mécanismes devant permettre la promotion du niveau de coopération». Après avoir appelé à l’élargissement de cette coopération, M. Melescanu a adressé au président du Conseil constitutionnel une invitation de la part de son homologue roumain pour une visite à son pays.