Lancement du permis de conduire biométrique électronique : Un autre jalon dans la modernisation de l’administration

C’est à partir du Centre national de production des titres et documents sécurisés (biométriques) d'El-Hamiz à Alger, que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a procédé, hier, au lancement du permis à points biométrique. Un événement auquel étaient, notamment, conviés les ministres des Transports, Abdelghani Zaâlane, et de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, ainsi que le wali d’Alger. Avec ce nouveau lancement, l’administration algérienne vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation électronique. Les efforts mobilisés depuis plusieurs années ont porté ainsi leurs fruits avec le nouveau système de permis à points.

Un prototype de ce document biométrique a été présenté à la presse. Il s’agit d’une carte électronique avec une puce contenant toutes les informations nécessaires sur le conducteur, entre autres le nombre de points mais aussi les infractions lorsque celles-ci existent. Lors de la même cérémonie, les différents projets initiés par les autorités dans le domaine de la numérisation en vue de parvenir à une «administration 100% électronique» ont été présentés. Le ministre est revenu lors de son intervention sur le processus de généralisation du nouveau document administratif. «L’opération de délivrance du permis biométrique qui a débuté hier au niveau de quatre communes pilotes d’Alger à savoir, Kouba, Alger-Centre, Dar El Beida et Baba Hassen sera élargie à toutes les wilayas du pays au fur et à mesure, d’ici la fin de l’année courante», dira à cet effet M. Bedoui. Il fera part aussi de la mise en place des terminaux de lecture de documents biométrique au niveau des APC et dont l’installation est prévue dès le mois de mai. Il mettra en outre en exergue le fait que ce 3e document biométrique électronique, qui voit le jour après le passeport et la carte d'identité nationale, constitue «un autre jalon dans le processus de modernisation de l'administration et de son rapprochement du citoyen dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika».



Un programme de numérisation hautement sécurisé



«Des moyens colossaux ont été mobilisés pour concrétiser les grands axes du programme de numérisation et de promotion des prestations administratives» a tenu à préciser Noureddine Bedoui. «Ce permis de conduire est hautement sécurisé suivant les normes internationales», a-t-il ajouté, précisant que «les renseignements qui y figurent relèvent des strictes prérogatives des pouvoirs publics et ne peuvent être consultés que par les personnes dûment autorisées par la loi». M. Bedoui annoncera également que la carte d’immatriculation biométrique des véhicules, l’autre projet s’inscrivant dans le cadre la nouvelle stratégie de modernisation, sera lancé à son tour le mois de septembre prochain, tout en précisant que le nouveau permis sera «infalsifiable».

Il a rappelé que ce permis vise à rationaliser les dépenses, accroître l'intervention efficace des pouvoirs publics en termes de constat des contraventions, de retrait de points et de paiement d'amendes par voie électronique. Indéniablement, il s’agit donc, a-t-il insisté, d’un nouvel acquis devant «contribuer activement à la réduction des accidents de la route à travers un système de points avec une approche pédagogique préventive à même d'inciter au respect du code de la route». Selon lui, avec la généralisation des guichets électroniques au niveau des APC, le citoyen pourra bénéficier de tous les services électroniques qui seront lancés prochainement. «Le citoyen aura également la possibilité avec son téléphone Smartphone de bénéficier des services électroniques des APC via un portail web qui sera lancé très prochainement», dira le ministre. Il informe par ailleurs que l’administration a délivré pour le moment pas moins de 12 millions de passeports biométriques.



Le nouveau permis devrait contenir 24 points



A propos du permis biométrique à points, l’opération se fera de manière «graduelle» et s’étalera sur cinq années, le temps de récupérer l’ensemble des permis en circulation. Il faut rappeler que le retard accusé était justifié par des soucis techniques, dont la nécessité de mettre en place le fichier national. Avec une échelle de 24 points, le permis à points est un document de bord qui sera délivré à tous les détenteurs de permis, devant être obligatoirement présentés aux services de sécurité si ces derniers le réclament. Il est appelé à «concilier» entre prévention et répression. Les points seront retirés selon la gravité des infractions et des délits routiers commis.

Le retrait des points se fera selon un barème qui distingue 4 degrés de contraventions et nécessitant un retrait de 1 à 6 points selon leur nature et 10 points retirés en cas de délit. L'automobiliste a la possibilité de récupérer ses points dans le cas où il n'aura commis aucune infraction au cours d'une période s'étalant de 3 à 4 ans depuis la dernière infraction relevée, ou s'il suit une formation de conduite à ses frais. Mais lorsque le solde de points est de zéro, le permis de conduire est alors retiré et le conducteur sera soumis à l'obligation de refaire sa formation de A à Z. Il ne pourra postuler pour un nouveau permis de conduire qu'au bout d'une période de six mois. Ce délai est porté à un an dans le cas où le permis a fait l’objet de deux invalidations sur une période de cinq ans. Sur le volet de la sécurité routière, le ministre a rappelé également la création de la Délégation nationale de sécurité routière qui est une proposition importante initiées par le ministère de l’Intérieur dans le cadre de la nouvelle loi sur la circulation routière. Cette instance sera chargée d’un nombre de fonctions en matière de surveillance et de communication, ainsi que la gestion des fichiers nationaux des permis de conduire et des cartes d’immatriculation automobile.

Mohamed Mendaci

La carte grise électronique délivrée à partir de septembre

M. Noureddine Bedoui a annoncé que les cartes grises électroniques seront délivrées à partir de septembre prochain. Supervisant l'opération de remise des permis de conduire biométriques, il a indiqué que le «processus de modernisation et de numérisation se poursuit intensément et les premières cartes grises électroniques seront délivrées dès septembre 2018».

«Tous les mécanismes sont réunis pour le lancement du permis de conduire biométrique», a affirmé M. Bedoui, qui a relevé que le système de calcul des points entrera en vigueur «dans les plus brefs délais». L'objectif du gouvernement est de «mettre fin à l'administration papier et s'orienter résolument vers l'administration électronique pour l'éradication définitive de la bureaucratie dont souffrait le citoyen», a fait savoir le ministre. Il a rappelé, à ce propos, que le gouvernement «a réalisé un gain financier, grâce au processus de modernisation, ce qui nous incite à poursuivre en force cette démarche», faisant état, par la même occasion, du lancement prochain d'avis d'appel d'offres pour «encourager le partenariat avec les entreprises nationales et étrangères».

Mise en place prochaine de la Délégation nationale de sécurité routière

«La Délégation nationale de sécurité routière, chargée de l’exécution opérationnelle de la stratégie du gouvernement en matière de sécurité routière, sera prochainement mise en place», a indiqué M. Bedoui dans une allocution à l’occasion du lancement du permis de conduire biométrique, affirmant que cette délégation «procèdera à la régulation de l’intervention des autorités publiques en matière de sécurité routière et à la coordination des activités liées à la sécurité routière à travers la gestion du fichier national du permis de conduire, les infractions routières, les cartes d’immatriculation de véhicules ainsi que le permis à points».