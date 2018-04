Incident au stade 20 août-1955 : Des blessés et des dégâts matériels

Des incidents ont été signalés samedi soir au stade 20-Août 1955, au centre ville de Skikda après le match opposant la Jeunesse sportive madinet Skikda (JSS) à l’Association sportive olympique de Chlef (ASOC) pour le compte de la 24e journée du championnat de Ligue-2 Mobilis, a-t-on constaté. Ces incidents se sont déclarés dans un premier temps dans les tribunes du stade du côté des supporters de la JSM Skikda après le coup de sifflet final de l’arbitre annonçant la fin de la rencontre sur un score nul, qui a anéanti tout espoir d’accession de l’équipe locale à la Ligue-1 Mobilis, avant de se propager dans les quartiers jouxtant le stade 20-Août 1955. Selon le chef de Sûreté de wilaya, le commissaire principal, Mohamed Khazmat, plusieurs blessures ont été enregistrées parmi les supporters de la JSMS en plus de dégâts matériels signalés, notamment des vitrines de magasins vandalisées, des pare-brises de voitures cassés aux Allées du 20 août 1955 et dans le quartier Merdj Dib. Il a ajouté que l’intervention rapide des éléments de la police a permis de «maîtriser la situation». Il est à signaler que le nul de la JSM Skikda concédé face à l’ASO Chlef vient après trois défaites consécutives contre le CRB Ain Fekroun, la JSM Bejaia et l’AS Ain M’lila.