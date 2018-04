Ligue-2 (24e journée) : Le MOB reprend les commandes

Cette journée a été largement profitable aux Mouloudéens de Béjaïa qui ont dominé assez nettement les gars d’Aïn Fekroun. Toutefois, et après l’égalisation de Mayane, les locaux avaient craint le pire. Le deuxième but inscrit par Hichem Chérif en seconde mi-temps leur avait ouvert l’appétit, puisque Soltane corsera l’addition et assurera un succès pour le moins mérité, qui permet au MOB de reprendre les rênes avec un point d’avance sur la JSMB qui, elle, a perdu deux points à Oran devant l’ASMO ouvrant la marque par Youcef Khodja (45’) sur penalty.

Le grand perdant de cette journée, c’est sans conteste l’ASMA qui a cédé, à Saïda, devant le team local sur deux buts de Si Sayah et Ammour. Ces dernières semaines, l’ASAM montre une certaine peine à sortir le grand jeu. Du coup, le CABBA sur deux buts de Berchiche et Ziad sur penalty ont remporté une précieuse victoire lui permettant de pointer à la quatrième place à quatre points des m’lilis. L’ASO est parvenu, contre toute attente, à accrocher les Skikdis, à domicile, devant une équipe qui cherche à plaire au lieu de jouer pour la gagne. Un nul qui fait éloigner les Skikdis des places au podium et partant de l’accession. Cette dernière s’éloigne visiblement, eu égard à certains dépassements où il y eut de la «casse». Au bas du tableau, bonne réaction des Batnéens qui ont réussi à l’emporter sur un but de Mahiouz devant une équipe du RCK qui n’est pas encore assurée de son maintien. Superbe est la victoire des Tlemcéniens, à Sour El Ghozlane, devant l’ABS alors qu’ils étaient menés au score.

Finalement, le jeune Habiri, auteur d’un doublé, donnera en fin de partie, une victoire salutaire aux siens qui rêvent du maintien. Les journées à venir seront marquées par des empoignades des plus serrées !

H.G.

Résultats



MO Béjaïa - CRB Aïn Fekroune 3-1

MC El Eulma - RC Relizane 1-1

Amel Boussaâda - WA Tlemcen 1-2

CA Bordj Bou Arréridj - GC Mascara 2-0

CA Batna - RC Kouba 1-0

ASM Oran - JSM Béjaïa 1-1

MC Saïda - AS Aïn M'lila 2-0

JSM Skikda - ASO Chlef 0-0



Classement Pts J



1). JSM Béjaïa 46 24

--). MO Béjaïa 46 24

3). AS Aïn M'lila 45 24

4). CABB Arréridj 41 24

5). ASO Chlef 40 24

6). JSM Skikda 39 24

7). RC Relizane 35 24

8). MC Saïda 33 24

9). ASM Oran 31 24

10). Amel Boussaâda 30 24

11). WA Tlemcen 27 24

12). RC Kouba 26 24

13). MC El Eulma 24 24

14). GC Mascara 22 24

--). CRB Aïn Fekroune 22 24

--). CA Batna 22 24