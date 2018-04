Ligue-1 (24e journée) : Le CSC résiste bien

La clôture de la 24ème journée de Ligue1 a confirmé la solidité du leader actuel, le CSConstantine. En effet, les constantinois sont parvenus avec brio à accrocher une très bonne équipe de l’OMédéa qui voulait sauver, coûte que coûte, sa « peau » et assurer son maintien.

Certes, les locaux ont quelque peu dominé les débats, mais les poulains d’Amrani ont tenu le coup jusqu’au bout grâce à une très bonne défense. A la fin du match si Slimani a prétexté la mauvaise pelouse du stade Imam Lyes, Amrani a, par contre, montré sa satisfaction suite au point ainsi récolté. Le CSC est à cinq points du MCO et six du MCA qui compte un match en retard contre la JSK qu’il jouera ce mardi au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Le MCOran, qui avait une très belle carte à jouer, s’est complètement effondré, au stade du 08 mai 45 contre l’ESS qui évoluait devant ses fans. Il faut admettre que le stage effectué en Tunisie (Gammarth) ne leur a pas été bénéfique, puisque physiquement, les oranais ont montré certaines difficultés pour résister aux rushs sétifiens.

L’ampleur du score de (4à1) en faveur de l’ESS montre très bien la différence de niveau durant cette rencontre. Bouokaz, le coach oranais, avait affirmé que son équipe dès le premier half avait perdu les trois points du match. Par ce succès, pour le moins inattendu par la largesse du score, les sétifiens se replacent, puisqu’ils ne sont qu’à deux points de l’USMAlger.

Au bas du tableau, les harrachis se sont très bien repris en parvenant, sur le fil, à venir à bout d’une très bonne équipe du PAC. Pourtant, personne n’avait misé un « sou» sur les banlieusards surtout que dès la 12ème minute, les gars du Paradou avaient déjà ouvert le score par Naïdji. Suite au penalty réussi par Bouguèche, les harrachis, par le jeune Fekih qui venait de faire son entrée, ont marqué le but victorieux, celui de l’espoir. Certes, ils n’ont pas encore assuré leur maintien, mais toujours est-il, ils ne sont plus, pour le moment, dans une position de relégable, eux qui l’étaient depuis le début de saison.

Il faut admettre que depuis la venue de l’entraîneur Abbès, les choses se sont nettement améliorées pour les jaune et noir. Il faudra capitaliser cette fougue et cette grande volonté lors des journées à venir. Le championnat national devient de plus en plus intéressant aussi bien en haut qu’en bas du classement général. Les journées à venir seront des plus palpitantes. Celui qui n’en profite pas verra ses chances disparaître et se réduire comme « peau de chagrin ».

Hamid Gharbi

Résultats



CR Belouizdad - USM Alger 1-0

US Biskra - JS Kabylie 1-1

DRB Tadjenanet - JS Saoura 2-0

USM Bel-Abbès - NA Hussein Dey 0-1

MC Alger - USM Blida 4-1

USM El Harrach - Paradou AC 2-1

Olympique Médéa - CS Constantine 0-0

ES Sétif - MC Oran 4-1



Classement :

Pts J

1). CS Constantine 46 24

2). MC Oran 41 23

3). MC Alger 40 24

4). USM Alger 38 24

--). NA Husseïn Dey 38 24

6). JS Saoura 36 24

--). ES Sétif 36 24

8). Paradou AC 35 24

9). USM Bel-Abbès 29 24

10). CR Belouizdad 27 24

11). Olympique Médéa 26 24

12). DRB Tadjenanet 24 24

--). USM El Harrach 24 24

14). JS Kabylie 23 23

--). US Biskra 23 24

16). USM Blida 18 24.