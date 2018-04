Éclairage : Efficacité

Si le développement des énergies renouvelables, à partir de sources éolienne, solaire et hydraulique, a enregistré des avancées remarquables, au niveau international, «atteignant un quart de la croissance mondiale de la demande d'énergie», au plan de l'efficacité énergétique, les performances «ont nettement ralenti, sur ces trois dernières années». Ces données de l’Agence internationale de l’énergie relancent ainsi le débat sur le thème des EnR, en matière d’engagements internationaux, au moment où plus d’un milliard de personnes sur la planète sont privées d’électricité. Selon les indicateurs publiés le 27 mars dernier, par l’AIE, la demande mondiale d'énergie a évolué de 2,1%, en 2017, soit plus de deux fois le volume atteint l'année précédente. La demande de pétrole a augmenté de 1,6%, plus de deux fois le taux annuel moyen observé au cours de la dernière décennie. La même source indique que la consommation de gaz naturel a enregistré une croissance de 3%, soit la plus grande part des combustibles fossiles. Aussi, l’essentiel de la demande mondiale exprimée en énergie a été couverte par le pétrole, le gaz naturel et le charbon, le reste, soit 30%, étant satisfait par les énergies renouvelables. En conséquence, «les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l'énergie ont augmenté de 1,4% en 2017, après trois années de stagnation», au moment où les efforts déployés actuellement pour lutter contre les effets du changement climatique «sont loin d'être suffisants», souligne l’Agence, qui met en avant «un ralentissement spectaculaire du taux d'amélioration de l'efficacité énergétique mondiale», un domaine qui n’a pas bénéficié de l’intérêt nécessaire de la part des décideurs, déplore l’AIE dans sont rapport. Par conséquent, l’effort devra être axé sur l’amélioration de l'impact des politiques d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable, suggèrent les responsables et experts de l’agence. Dans cette optique, les futurs systèmes énergétiques devront inclure «des proportions plus élevées d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable». Le constat établit, en fait, une incohérence entre «les politiques qui sont souvent élaborées et mises en œuvre séparément, ce qui risque de diluer leur impact pour le gouvernement, les consommateurs et les entreprises». En conclusion, une meilleure synergie entre les programmes des énergies renouvelables et les politiques d'efficacité énergétique, autrement dans une stratégie où sont alignés les objectifs et les moyens, est censée contribuer à améliorer la sécurité énergétique, l'accès à l'énergie, en sus d’autres avantages au bénéfice de l’économie.

D. Akila