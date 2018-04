Potentiel solaire : 10 fois la consommation mondiale en électricité

Par ailleurs, le consultant international en énergie, M. Tewfik Hasni, a indiqué que le mix énergétique doit être garant de la sécurité algérienne, que ce soit au plan d’approvisionnement, qu’au plan indépendance énergétique.

Et d’ajouter que le potentiel solaire thermique de l’Algérie représente 10 fois la consommation mondiale en énergie électrique. Selon lui, l’exportation de cette électricité pourrait ramener au pays des dizaines de milliards de dollars.

Pour sa part, le directeur général du Centre de développement des EnRs (CDER), M. Nourredine Yassaa, a expliqué que les EnRs se placent au cœur des politiques énergétiques et économiques menées par l'Algérie. Selon lui, leur déploiement assurera inéluctablement l'indépendance énergétique du pays, et générera, dans son sillage, une dynamique de développement économique, à travers l'implantation d'industries créatrices de richesse et d'emploi.

Quant à l'expert international en économie, Abderrahmane Mabtoul, il a préconisé des axes au profit du redressement national portant, notamment, sur la paix sociale, une nette volonté politique d’aller vers une économie de marché à finalité sociale, une régulation stricte de l’État pour éviter des transferts de rente au profit d’une minorité et la stabilisation du cadre macro-économique et financier.