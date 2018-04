Énergies renouvelables : Des investissements marginaux

Plusieurs experts ont recommandé, hier à Alger, le renforcement de l’action du gouvernement dans le développement des énergies renouvelables (EnRs), en vue d’assurer le mix et la sécurité énergétiques dans le pays, en relevant que les investissements y afférents demeurent «marginaux». Ces experts ont ainsi exprimé leurs points de vue, lors d’une session portant sur la sécurité énergétique et les énergies renouvelables, dans le cadre du premier Congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire.

Dans ce cadre, le professeur et ex-directeur général des collectivités locales, Azzedine Belkacem, a souligné que la transition énergétique suppose qu’une priorité forte soit donnée à la valorisation des ressources locales, d’autant que jusqu’ici, une gestion centralisée de l’énergie a prévalu en Algérie, accusant un retard par rapport à d’autres pays de niveau comparable.

Selon lui, il demeure ainsi à savoir comment rendre, dans une logique de décentralisation progressive, voire expérimentale, les collectivités locales politiquement responsables de l’équilibre énergétique de leur territoire.

Quant à l’experte senior agréée par l’Union européenne (UE), Mme Aïcha Adamou, elle a constaté que les investissements dans les EnRs demeurent «marginaux» en Algérie, comparés aux potentialités du pays et à l’objectif fixé dans le Programme national de développement des énergies renouvelables, et à ce qui se fait dans le monde. À titre d’exemple, elle a signalé qu’en 2017, plus de 387 milliards de dollars ont été investis à travers le monde, soit 7.000 térawatt-heure (tWh) de capacité installée générant environ 10 millions d’emplois.

Pourtant, a-t-elle signalé, le coût des investissements photovoltaïques en Afrique a baissé d’environ 62% depuis 2012, avec une tendance à la baisse d’environ de 59% pour les décennies à venir. «En Algérie, les investissements dans les EnRs restent très marginaux, comparé à l’objectif fixé dans le programme national de développement des énergies renouvelables», a-t-elle ajouté.

Selon elle, aujourd’hui, le taux d’intégration du renouvelable dans le bilan national n’excède pas les 2%. Pour le chercheur au Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs (CRTSE), M. Messaoud Boumaour, l’énergie constitue un enjeu crucial au cœur des économies, avec une forte dimension géopolitique.

«L’Algérie, dotée pourtant de potentiels remarquables, avec un gisement solaire parmi les plus élevés au monde, des réserves incommensurables de minerai de silice et d'autres matériaux, et d’un vivier de compétences pluridisciplinaires, est confrontée au dilemme de son développement économique, dans un contexte critique de tarissement de ses revenus en hydrocarbures», a-t-il observé.