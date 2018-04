Energie/Congrès : Le domaine minier national encore sous-exploité

«La maîtrise de la demande et la mise en œuvre résolue d’une politique d’efficacité énergétique contribueront à consolider la sécurité énergétique du pays, et, partant, la sécurité nationale», a indiqué, hier à Alger M. Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie.

Intervenant, à l’ouverture des travaux du 1er Congrès international sur les énergies renouvelables, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire, M. Guitouni a souligné que le fait d’assurer la sécurité énergétique du pays «revient non seulement à mobiliser tout son potentiel de ressources, voire au-delà du développement des réserves à l’extérieur pour approvisionner le pays, mais aussi maîtriser la demande, de même que développer et renforcer toutes les infrastructures du système énergétique national».

L’objectif final étant de garantir et de pérenniser une mise à disposition régulière et un service de qualité à l’utilisateur. Il dit que l’Algérie dispose de ressources conventionnelles d’hydrocarbures d’un «niveau appréciable», dont une partie seulement a été traduite en réserves prouvées récupérables. «Le secteur de l’Énergie s’attelle à l’élargissement de la base des réserves de pétrole et de gaz, à travers l’intensification des efforts d’exploration du domaine minier national qui demeure sous-exploité», a-t-il précisé. S’agissant des objectifs du secteur, il a souligné qu’il s’agit, en premier lieu, d’assurer une exploitation optimale des réserves prouvées, par l’augmentation du taux de récupération des gisements, afin d’en accroître la production et d’allonger leur durée de vie.

S’ajoute à cela l’évaluation des ressources non conventionnelles d’hydrocarbures du pays, afin de pouvoir définir les conditions optimales pour leur exploitation à long terme, et ce sur les plans technique, économique et protection de l’environnement. «Toutes ces perspectives commencent, ajoute-t-il, dès à présent à être confortées par les ressources énergétiques non fossiles, soit les renouvelables, et singulièrement le solaire, qui sont progressivement mobilisées en vue de leur déploiement à plus grande échelle à moyen terme».

Mettant l’accent sur les besoins en eau potable, il a indiqué qu’ils sont caractérisés par une croissance forte, dépassant celle de la démographie, par l’évolution du monde et de la qualité de vie. «À ces besoins, viennent s’ajouter ceux des activités industrielle qui, faute de disponibilité, peuvent constituer de sérieuses contraintes pour le développement de certains régions, notamment pour les industries grosses consommatrices d’eau», a-t-il précisé, avant d’ajouter qu’ au risque de rappeler une évidence, l’eau, comme l’énergie, est une utilité qui influe, voir détermine nos choix industriels, en particulier aux niveaux régional et local. Selon lui, l’Algérie dispose d’un potentiel de ressources conventionnelles et non conventionnelles, dont la mobilisation a évolué depuis plus d’une décennie et qui a permis une amélioration de l’approvisionnement en eau du pays. «Avec plus d’acuité que pour l’énergie et l’eau, se pose le défi de la sécurité alimentaire», a soutenu le ministre. Quant à la balance commerciale alimentaire, M. Guitouni a fait savoir que «le pays est largement déficitaire et dépendant des importation pour sa nourriture, notamment pour les produits de base, comme les céréales et le lait», tout en insistant sur la nécessité de donner une place centrale au développement de la science et l’innovation dans les trois domaines énergie, eau et agriculture, en impliquant les laboratoires et centres de recherche des universités, pour permettre la maîtrise des nouvelles technologies et les capacités à mettre en œuvre des solutions adaptées aux spécificités de l’Algérie.

Makhlouf Ait Ziane