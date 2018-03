Massacre israélien à Ghaza : Le Président Abbas appelle à une protection internationale immédiate

L’ONG Human Rights Watch juge le nombre de morts et de blessés « choquant ».

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé les Nations unies à mettre en place immédiatement une protection internationale pour le peuple palestinien, au lendemain du massacre israélien qui a fait 16 morts et 1.400 blessés parmi les civils palestiniens. Les Nations unies doivent agir immédiatement en vue de mettre en place un régime de protection internationale pour le peuple palestinien sans défense face aux agressions répétées des forces de l'occupation israélienne, a indiqué M. Abbas dans un discours. «Le lourd bilan de l'agression israélienne commise vendredi contre des Palestiniens qui manifestaient pacifiquement à l'occasion de la journée de la Terre souligne la nécessité pour la communauté internationale d'intervenir en urgence pour protéger le peuple palestinien sans défense », a plaidé M. Abbas. Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, appelé à «une enquête indépendante et transparente» sur les événements tragiques survenus vendredi le long de la frontière avec la bande de Ghaza. Le Conseil de sécurité des Nations unies, réuni en urgence vendredi soir sur cette répression, à la demande du Koweït pour évoquer la répression israélienne dans la bande de Ghaza, a entendu les inquiétudes quant à une escalade de la violence mais n'est pas parvenu à s'entendre sur une déclaration commune. «Il y a une crainte que la situation puisse se détériorer dans les prochains jours», a mis en garde Taye-Brook Zerihoun, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires politiques, appelant à la retenue maximale. De nouvelles manifestations de protestation à l'occasion de la «journée de la Terre» sont attendues samedi à Ghaza au lendemain d'une journée parmi les plus meurtrières, au cours de laquelle 16 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats de l'occupant israélien. Les manifestants ont commencé à retourner près de la barrière qui marque la frontière avec Israël pour reprendre ce mouvement de protestation, qui doit durer six semaines pour exiger le «droit au retour» des réfugiés palestiniens et dénoncer le blocus israélien de Ghaza. Des milliers de personnes ont participé aux funérailles des manifestants tués. Une grève générale est également en cours dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée. Le président Mahmoud Abbas a décrété samedi (hier) jour de deuil national et tenu Israël pour seul responsable de ces morts. «L'utilisation de la force meurtrière est interdite par le droit international», a affirmé l'ONG, Human Rights Watch, jugeant le nombre de morts et de blessés «choquant».



Une quinzaine de blessés par balles hier



Les forces d'occupation israéliennes ont blessé par balles au moins six Palestiniens qui participaient hier à la manifestation pacifique. Les soldats israéliens postés le long de la frontière avec la bande de Ghaza ont ouvert le feu sur les manifestants à l'est de Khan Younes, blessant trois d'entre eux, a indiqué l’agence Wafa. Les blessés ont été transférés à l'hôpital voisin de Nasser pour recevoir les soins nécessaires, selon la même source. Les forces israéliennes ont également blessé trois autres manifestants à l'est de la ville de Ghaza. Des dizaines de Palestiniens qui manifestaient pacifiquement dans la bande de Ghaza ont également subi des tirs lacrymogènes de la part des soldats israéliens.



Lettre à Macron : « Protéger en urgence le peuple palestinien contre les tueries de l’armée israélienne. »



L'Association France Palestine Solidarité (AFPS) a affirmé, de son côté dans une lettre adressée au président Emmanuel Macron, que la France et l'Europe doivent «en urgence» protéger le peuple palestinien contre les tueries de l'armée israélienne. «Les lignes rouges sont franchies depuis longtemps, la France et l’Europe doivent au minimum, et en urgence, protéger le peuple palestinien», a écrit le président de l'AFPS, Bertrand Heilbronn, dans une lettre au chef de l'Etat français, exigeant l'arrêt des tirs contre les manifestants à Ghaza et la levée immédiate du blocus imposé par Israël sur les Palestiniens. A Ghaza, des snipers de l’armée israélienne ont tiré sur les Palestiniens qui se rassemblaient vendredi pour célébrer, comme partout ailleurs en Palestine, la journée de la Terre. L’armée israélienne a elle-même confirmé qu’une centaine de snipers avaient l’ordre de tirer contre quiconque s’approcherait de la frontière.

Des milliers de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont manifesté pacifiquement dans les zones tampon imposée par les forces de l’occupation israélienne sur les frontières de la bande de Ghaza. Depuis 11 ans, deux millions d’habitants palestiniens de Ghaza, dont les deux-tiers sont des réfugiés, vivent sous un blocus inhumain imposé par l’armée israélienne. La journée de la Terre (retour) est célébrée le 30 mars de chaque année par les Palestiniens. Le droit au retour des réfugiés palestiniens est inscrit dans la résolution 194 de l’ONU, qu’Israël s’est engagé à respecter lors de son admission à l’ONU, en 1949.



La Russie condamne l’« utilisation aveugle de la force contre la population civile »



La Russie condamne l'«utilisation aveugle de la force contre la population civile» au lendemain des attaques meurtrières dans la bande de Ghaza, souligne une déclaration du ministère russe des Affaires étrangères. «Nous condamnons fermement l'utilisation aveugle de la force contre la population civile. Nous appelons les parties à s'abstenir de prendre des mesures susceptibles d'entraîner une escalade supplémentaire des tensions et une aggravation de la situation», selon un commentaire du Département de la presse et de l'information du MAE russe. La détérioration de la situation «confirme une fois de plus le besoin urgent pour la communauté internationale d'intensifier les efforts en vue de relancer la recherche d'un règlement israélo-palestinien équitable, fondé sur une base juridique internationale universellement reconnue», poursuit le document du MAE russe qui considère que «ce n'est qu'alors que les aspirations nationales légitimes des Palestiniens pourront être réalisées et que la sécurité d'Israël sera assurée».

Erdogan : une attaque « inhumaine »



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné fermement hier le massacre israélien en le qualifiant d’«attaque inhumaine». «Je condamne fermement l'administration israélienne pour cette attaque inhumaine», a-t-il déclaré au cours d'un discours télévisé à Istanbul. «Je l'ai demandé au président (américain Donald) Trump hier : « vous n'allez pas intervenir ?», a ajouté le chef de l'Etat turc qui s'est entretenu la veille au téléphone avec son homologue américain. «C'est la plus grande preuve de la duplicité de ceux qui braquent leurs yeux sur nous mais ne disent rien à Israël qui attaque avec des armes lourdes des gens qui manifestent sur leurs propres terres à Ghaza», a fustigé M. Erdogan.



Iran : un « massacre sauvage »



Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, a condamné «le massacre sauvage d'un grand nombre de Palestiniens par les forces militaires racistes du régime sioniste», selon le site du ministère. De son côté, le chef de diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, a dénoncé dans un tweet les «tyrans sionistes qui tuent les manifestants pacifistes palestiniens dont la terre a été volée». M. Ghassemi a ajouté que «les soutiens sans limite du président américain Donald Trump et de l'administration américaine et les efforts honteux de certains dirigeants novices et ignorants de la région qui essaient d'établir des relations cachées et honteuses avec (Israël) ont rendu les dirigeants du régime sioniste plus insolents».



La Suisse soutient l’appel de l’ONU à une enquête indépendante



Le gouvernement suisse a apporté, samedi, son soutien à l'appel du secrétaire général de l’ONU pour une enquête indépendante sur les agressions israéliennes dans la bande de Ghaza où 16 Palestiniens ont été tués et plus de 1.400 blessés. «La Suisse exige le respect des droits de l'Homme, en particulier le droit à la vie, et le renoncement à l'usage disproportionné de la force meurtrière», a affirmé le ministère suisse des Affaires étrangères dans un communiqué. Le département des Affaires étrangères suisse réitère son attachement à une paix juste et durable fondée sur une solution à deux Etats négociée, souligne dans ce contexte que l'escalade récente de la violence montre l'urgence de relancer les négociations de paix.

Ferme condamnation de L’Algérie

L'Algérie a condamné «fermement», hier, le massacre perpétré vendredi, par les forces d'occupation israélienne contre les Palestiniens dans la Bande de Ghaza, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie «condamne fermement le massacre perpétré par les forces d'occupation israélienne contre les participants aux manifestations pacifiques, organisées, vendredi, par le peuple palestinien, à l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de la journée de la Terre», faisant 16 morts et plus de 1.400 blessés, a précisé le communiqué.

L'Algérie dénonce «avec force» l'escalade grave et les «violations flagrantes» par Israël des chartes et lois internationales, appelant la communauté internationale à garantir «rapidement » la protection totale du peuple palestinien désarmé. Après avoir rendu hommage aux martyrs tombés lors de ces manifestations, l'Algérie a réitéré sa «solidarité» avec la Palestine, peuple et gouvernement, ainsi que son «soutien» aux Palestiniens dans leur lutte légitime pour reprendre leur terre occupée et l'établissement d'un Etat indépendant avec Al Qods pour capitale.