Actualité africaine

JERADA (Maroc)



Des représentants de la gauche marocaine ont dénoncé, vendredi à Rabat, la «répression» des autorités face au mouvement de protestation sociale dans l’ancienne ville minière de Jerada, en faisant état d’au moins 70 arrestations depuis mi-mars.



ADDIS-ABEBA



Plus de 1.100 personnes ont été arrêtées en Éthiopie, depuis l’instauration de l’état d’urgence à la suite de la démission du Premier ministre en février, ont rapporté hier les médias officiels.



KANO (Nigeria)



Quatre adolescentes kamikazes du groupe terroriste Boko Haram se sont fait exploser au cours d’une attaque contre un camp de déplacés du nord-est du Nigeria, tuant deux personnes, selon des médias et des habitants.



KINSHASA



Le parti historique de l’opposition congolaise Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a investi, hier, lors de son congrès, Felix Tshisekedi, candidat à l’élection présidentielle annoncée pour le 23 décembre en République démocratique du Congo.



LOME



Le Togo fait du progrès dans la lutte contre le paludisme, avec une augmentation considérable de la couverture des mesures antipaludiques dans la population, selon une récente enquête menée conjointement par les autorités locales et des organisations internationales.



COTONOU



Les perspectives à moyen terme de l’économie béninoise restent favorables, avec une croissance qui devrait s’accélérer pour atteindre un peu plus de 6% sur la période 2019-22, tirée par une hausse des investissements privés, a indiqué hier le Fonds monétaire international (FMI).



MOGADISCIO



Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a fait suspendre hier une motion de défiance à l’encontre du président du Parlement fédéral, Mohamed Osman Jawari, accusé par des députés de violer la Constitution. Lors d’une conférence de presse à Mogadiscio, M. Jawari a expliqué que le débat sur cette motion, prévu dans la journée, avait été suspendu, suite à une réunion la veille au soir entre lui-même et le chef de l’État.